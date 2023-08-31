Развитие сетей: ВымпелКом в 2023 году завершит рефарминг частот 1800 и 2100 в 31 регионе России

MForum.ru
31.08.2023,
Если этим планам суждено сбыться, а так, скорее всего, и будет, то компания практически повторит объем работ, предпринятых в 2022 году, когда был проведен рефарминг частот в 32 регионах.
Проведение масштабного рефарминга (перераспределения частот) диапазонов 1800 МГц и 2100 МГц, которые ранее занимали сети GSM 1800 и 3G 2100 в пользу LTE, означает для абонентов более высокие пиковые и средние скорости мобильного интернета 4G, особенно для тех абонентов, чьи аппараты поддерживают агрегацию различных диапазонов частот.
ВымпелКом сообщает, что работы по рефармингу завершены в следующих филиалах:
В ближайшее время оператор намерен завершить рефарминг в филиалах:
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теги: развитие сетей ВымпелКом билайн
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