Развитие сетей: ВымпелКом в 2023 году завершит рефарминг частот 1800 и 2100 в 31 регионе России

31.08.2023, MForum.ru

Если этим планам суждено сбыться, а так, скорее всего, и будет, то компания практически повторит объем работ, предпринятых в 2022 году, когда был проведен рефарминг частот в 32 регионах.

Проведение масштабного рефарминга (перераспределения частот) диапазонов 1800 МГц и 2100 МГц, которые ранее занимали сети GSM 1800 и 3G 2100 в пользу LTE, означает для абонентов более высокие пиковые и средние скорости мобильного интернета 4G, особенно для тех абонентов, чьи аппараты поддерживают агрегацию различных диапазонов частот.

ВымпелКом сообщает, что работы по рефармингу завершены в следующих филиалах:

Астрахань (1800)

Благовещенск (2100)

Бурятском (1800)

Владивосток (2100)

Владимир (2100)

Кострома (2100)

Курск (2100)

Магадан (1800, 2100)

Новосибирск (2100)

Орел (2100)

Петрозаводск (2100)

Петропавловск-Камчатский (1800)

Рязань (2100)

Самара (2100)

Санкт-Петербург (1800)

Смоленск (2100)

Ставрополь (2100)

Тула (2100)

Тюмень (2100)

Черкесск (2100)

Южносахалинск (1800, 2100)

Якутск (2100)

В ближайшее время оператор намерен завершить рефарминг в филиалах:

Архангельском (1800, 2100)

Белгородском (2100)

Брянском (2100)

Воронежском (2100)

Калининградском (2100)

Липецком (2100)

Тамбовском (2100)

Хабаровском (2100)

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теги: развитие сетей ВымпелКом билайн

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