Развитие сетей: МТС о развитии покрытия 4G в Рязанской области - на участке трассы М5 в Шиловском районе, селах Ибредь и Тимошкино

30.10.2023, MForum.ru

МТС сообщает о расширении сети LTE на трассе M5 Урал в районе сел Ибредь и Тимошкино Шиловского района Рязанской области.

Участок трассы М5, фото предоставлено пресс-службой МТС

За счет установки дополнительного телеком-оборудования на участке трассы М5 у села Ибредь в зоне покрытия сети 4G/LTE оказалось около 3 тысяч человек. Кроме частных домов в селе расположен крупнейший в регионе завод по производству крахмала, карандашная фабрика, склады продуктовых сетей, шиномонтажные мастерские, АЗС и гостиницы. В зоне покрытия оказалась и станция железной дороги "Крутицы".

Модернизация проведена также в селе Тимошкино, в котором проживает более 400 человек, расположен фельдшерско-акушерский пункт, школа, дом культуры и библиотека.

«Модернизация оборудования в Шиловском районе – это продолжение нашего большого проекта по цифровизации трассы М5 «Урал», по которой идет большой поток грузо- и пассажироперевозок как по России, так и в направлении Казахстана и Китая. Ранее мы «прокачали» сеть в районе Шацка, где находится второй в регионе крупный транспортный узел, - рассказал директор филиала МТС в Рязани Александр Ляк.

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теги: развитие сетей МТС Рязанская область

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