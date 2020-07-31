5G: В 2020 году рынок инфраструктуры 5G вырастет вдвое

31.07.2020, MForum.ru

Согласно прогнозу Gartner, доходы участников мирового рынка оборудования инфраструктуры сетей 5G вырастут в 2020 году почти вдвое, достигнув $8.1 млрд.

Это произойдет на фоне сокращения на 4.4% доходов участников мирового рынка оборудования сетей сотовой связи до $38,1 млрд по итогам 2020 года. Таким образом, как ожидается, на оборудование 5G в течение 2020 году операторы потратят каждый пятый доллар своих инвестиций (21,3%) в сотовую инфраструктуру.

В Gartner отмечают, что инвестиции в сотовую инфраструктуру остаются значительными, причем все большее число операторов сотовой связи приоритезируют инвестиции в 5G, в том числе за счет переиспользования в сетях 5G существующих активов, как-то частот, базовых станций, оборудования ядра сети и транспортных сетей. Сети LTE/4G при этом переходят из режима развития в режим поддержки. Активисты, занявшиеся внедрением 5G в первых рядах, усиливают конкуренцию среди операторов мобильной связи. Этому способствует также политика многих правительств и национальных регуляторов, которые подстегивают развитие сетей мобильной связи, поскольку уверены, что их развитие будет катализатором и мультипликатором для ускорения темпов экономического роста целого ряда индустрий. Увы, российские регуляторы явно не из числа этих прозорливцев.

Растущая конкуренция сотовых операторов ускоряет внедрения 5G. Появление экосистемы решений O-RAN и vRAN обещает возможность избавиться от "залочивания" оператора на продукции одного вендора, что обещает в будущем возможность строить сети 5G экономически эффективно. Gartner прогнозирует, что сотовые операторы Большого Китая (Китай, Тайвань, Гонконг), развитых стран Азиатско-тихоокеанского региона, Северной Америки и Японии, обеспечат охват покрытием сетей 5G около 95% населения в национальном масштабе к 2023 году.

Несмотря на то, что инвестиции в 5G в 2020 году из-за эпидемии ковида-2019 растут медленнее, чем ожидалось, если не считать Большой Китай и Японию, сотовые операторы практически во всех регионах сейчас быстро переориентируются на приоритетное инвестирование в инфраструктуру сети 5G.

В ближайшей перспективе Большой Китай будет лидировать в развитии 5G, на него придется 49,4% мировых инвестиций в Азиатско-Тихоокеанский регион. Сочетание эффективного производства оборудования инфраструктуры 5G в Китае, в сочетании с активным субсидированием развития 5G со стороны государства, а также низкими регуляторными барьерами, позволяет основным сотовым провайдерам Китая быстро формировать покрытие 5G. Тем не менее, есть ряд других стран, которые также очень активно строят 5G в национальном масштабе.

В Gartner ожидают. что в 2021 году инвестиции в 5G еще вырастут, а в 2022 году они превысят инвестиции в 4G/LTE.

Сотовые операторы постепенно будут поднимать сети 5G SA. Согласно прогнозам Gartner, к 2023 году 15% операторов мира запустят сети 5G SA, не зависящие от сетевой инфраструктуры 4G/LTE. Это быстро лишит операторов стимула инвестировать в устаревающую технологию 4G/LTE.

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