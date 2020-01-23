5G: Тайский регулятор рассчитывает заработать на продаже частот 5G

MForum.ru

5G: Тайский регулятор рассчитывает заработать на продаже частот 5G

23.01.2020, MForum.ru

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Агентство Bloomberg cсообщает, что телеком-регулятор Таиланда повысил свой прогноз на финансовые результаты предстоящего аукциона по продаже частот до $2.1 млрд (THB64 млрд) после того, как правительство одобрило участие в аукционе государственных операторов страны.

После такого решения в частотном аукционе смогут принять участие операторы: AIS, True Move, dtac, а также TOT и CAT Telecom. Ранее Национальная комиссия по телерадиовещанию (NBTC) ожидала, что аукцион обеспечит возможность привлечь $1,8 млрд.

Аукцион планируется провести в следующем месяце, согласно планам, объявленным в конце 2019 года. Первоначально на аукционе будут распределены частоты в диапазонах 2.6 ГГц и 26 ГГц, в дальнейшем планируется распределить также 700 МГц и 1800 МГц. Развертывание сетей 5G ожидается в марте 2020 года.

В NBTC ожидают, что если в аукционе примут участие 3 или 4 оператора, они смогут приобрести порядка половины из 56 лицензий. Наибольший интерес ожидается к полосе 2600 МГц, тогда как диапазон 1800 МГц может остаться слабо востребованным. Ранее на аукционе, который проводился для распределения частот под сети 4G, было продано только 2 из 9 блоков. Впрочем, это гипотезы, а пока что из коммерческих операторов только dtac подал документы для участия в аукционе 5G. Другие компании говорят об изучении критериев и лицензионных процедур.

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теги: телеком 5G пятое поколение частоты частотные аукционы Таиланд

© Алексей Бойко, MForum.ru

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