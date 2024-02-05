Анонсы: Vivo V30 с чипсетом Snapdragon 7 Gen 3 представлен официально

05.02.2024, MForum.ru

Компания Vivo официально представила смартфон Vivo V30. Новинка базируется на чипсете Snapdragon 7 Gen 3 и оснащена большой батареей. Несмотря на дизайн в стиле Vivo S18, новинка получила существенно обновленную камеру.

Vivo V30 оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 1260p и пиковой яркостью 2800 нит. Под изогнутой панелью находится сканер отпечатков пальцев.

Чипсет Qualcomm, используемый в новом смартфоне Vivo, построен по 4-нм техпроцессу и включает в себя восьмиядерный процессор с частотой 2,63 ГГц и графический сопроцессор Adreno 720. В части объемов памяти Vivo V30 получил четыре варианта — 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

Кроме того Vivo V30 – первый в мире телефон с сенсором OmniVision OV50E с разрешением 50 МП и размером 1/1,55 дюйма, который используется в качестве основной камеры. Также в наличии сверхширокоугольной сенсор разрешением 50 МП с автофокусом. Еще одна 50-мегапиксельная камера с автофокусом расположена на передней панели.

Одним из основных улучшений Vivo V30 по сравнению с предшественником является более емкий аккумулятор 5000 мАч, поддерживающий технологию FlashCharge мощностью 80 Вт, что делает новинку самым тонким телефоном Vivo с таким аккумулятором — толщина основания составляет всего 7,5 мм.

В программной части Vivo V30 работает под управлением Funtouch 14 на базе Android 14 и обещает «50-месячную бесперебойную работу», что указывает на намерение производителя осуществлять поддержку в течение, как минимум, 4 лет.

Vivo V30 выпускается в четырех цветах, каждый со своей отделкой. Версия Bloom White получила трехмерный узор лепестков; Waving Aqua обладает эффектом пульсирующих магнитных частиц; Lush Green — это версия, меняющая цвет, а Noble Black снабдили со стеклом Fluorite AG.

Телефон скоро будет доступен на более чем 30 рынках, включая Индию, Индонезию, Таиланд, Малайзию, Гонконг, Сингапур, Пакистан, Египет и ОАЭ. Доступность, цены будут объявлены позже для каждого рынка.