Анонсы: Jovi V50 5G и Jovi V50 Lite 5G официально представлены в Бразилии

MForum.ru

Анонсы: Jovi V50 5G и Jovi V50 Lite 5G официально представлены в Бразилии

02.06.2025, MForum.ru

Несколько месяцев назад сообщалось, что Vivo может начать выпустить смартфоны под брендом Jovi. И это стало реальностью – в Бразилии официально представлены Jovi V50 5G и Jovi V50 Lite 5G.

Ранее считалось, что Jovi — новый суббренд компании. Однако это не суббренд, а ребрендинг продуктов Vivo Mobile специально для бразильского рынка из-за конфликта товарных знаков с Telefônica Brasil, которой принадлежит торговая марка «Vivo» в стране. С точки зрения технических характеристик Jovi V50 5G и Jovi V50 Lite 5G аналогичны Vivo V50 5G и Vivo V50 Lite 5G, доступных на других рынках.

Анонсы: Jovi V50 5G и Jovi V50 Lite 5G официально представлены в Бразилии

Jovi V50 представляет собой телефон с рейтингом IP68/69, оснащенный 6,77-дюймовой изогнутой панелью AMOLED, которая поддерживает разрешение 1,5K, частоту обновления 120 Гц, пиковую яркость до 4500 нит и сканер отпечатков пальцев на дисплее. Устройство работает на чипе Snapdragon 7 Gen 3 и аккумуляторе емкостью 6000 мАч с зарядкой 90 Вт.

V50 поставляется с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 512 ГБ хранилища UFS 2.2. На передней панели размещена 50-мегапиксельная селфи-камера, сзади – 50-мегапиксельная основная камера с OIS, 50-мегапиксельнй сверхширокоугольный сенсор и светодиодная вспышка Aura. Jovi V50 поставляется с предустановленной ОС Android 15 и оболочкой FunTouch OS 15 поверх него.

Анонсы: Jovi V50 5G и Jovi V50 Lite 5G официально представлены в Бразилии

V50 Lite 5G получил 6,77-дюймовую AMOLED- панель разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и максимальной яркостью до 1800 нит. Телефон на базе Dimensity 6300 оснащен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 256 ГБ памяти UFS 2.2 и аккумулятором емкостью 6500 мАч с зарядкой 90 Вт.

Для селфи предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера. На задней панели находится 50-мегапиксельная основная камера Sony IMX882 и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Прочие характеристики включают в себя Android 15 на базе FunTouch OS 15, сканер отпечатков пальцев на экране и корпус с классом защиты IP65.

В настоящее время информации о ценах на Jovi V50 и V50 Lite нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochaina.com

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