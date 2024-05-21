Анонсы: Vivo Y200 появился в версии для Китая

21.05.2024, MForum.ru

Серия Vivo Y200 в Китае пополнилась новым вариантом Y200. Это новый смартфон с чипсетом Snapdragon 6 Gen 1, отличающийся от одноименного смартфона для рынка Индии.

Китайский вариант Vivo Y200 оснащен экраном AMOLED с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 1080p. Под панелью размещена 8-мегапиксельная селфи-камера и сканер отпечатков пальцев. Сам экран обеспечивает 100% цветовую гамму DCI-P3 и поддерживает частоту обновления до 120 Гц.

На задней панели Y200 расположены две камеры — основная 50 МП и объектив 2 МП для размытия фона при портретных снимках. Основа «железа» Snapdragon 6 Gen 1, который дополняют до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карты microSD. Емкость аккумулятора 6000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт.

Компания предлагает Y200 в Китае с установленной OriginOS 4. Все телефоны Vivo, продаваемые на внутреннем рынке, поставляются с помощником Jovi c генеративным искусственным интеллектом на основе Blue LM от Vivo.

Vivo Y200 предлагается в оранжевом, белом и черном цветах. Цены начинаются от 1599 юаней (около 220 долларов США/200 евро), старт продаж 24 мая.