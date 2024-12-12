Это интересно: Vivo создаст новый суббренд в следующем году

12.12.2024, MForum.ru

Китайские производители смартфонов любят создавать суббренды для различных сегментов рынка. Например, Redmi, Poco, iQOO, Realme. И уже в следующем году может появится еще один суббренд от Vivo.

Бренд будет называться Jovi. Звучит знакомо и это неудивительно: ранее vivo использовала это название для своего помощника AI и некоторых других системных приложений. Теперь, похоже, Jovi дорос, чтобы стать собственным брендом смартфонов.

Информация получена из записей, найденных в базе данных GSMA (GSM Association), где были перечислены три будущих устройства Vivo, которые будут использовать бренд Jovi:Jovi V50 (V2427), Jovi V50 Lite 5G (V2440) и Jovi Y39 5G (V2444).

Интересно, что Jovi V50 и предстоящий Vivo V50 получили один и тот же номер модели, как и Jovi V50 Lite 5G и Vivo V50 Lite 5G. Возможно, Jovi дебютирует с простым ребрендингом существующих устройств. И, скорее всего, только на некоторых рынках. Впрочем, планы производителя еще могут измениться.