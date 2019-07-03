Анонсы: iQOO Neo представлен официально

MForum.ru
03.07.2019,
Состоялся официальный анонс смартфона iQOO Neo. Как и другие устройства этого суббренда, новинка нацелена в сегмент игровых устройств. Ее «сердцем» стал чипсет Qualcomm Snapdragon 845. Для улучшения стабильности и производительности в играх служат система охлаждения на тепловых трубках, технологии E-Sports Mode, 4D Game Shock 2.0 и другие решения.
В активе iQOO Neo присутствуют 6,38-дюймовый SuperAMOLED дисплей разрешением 2340x1080 точек, 6/8 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (12 Мп с апертурой f/1,79 + 8 Мп с широкоугольным объективом + 2 Мп сенсор глубины), 12 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 4500 мАч. ОС – Android 9.0 Oreo с облочкой FunTouch OS и голосовым ассистентом Jovi, использующим AI-алгоритмы учитывающие сценарии использования смартфона. Начало продаж iQOO Neo назначено на 8 июля, цены 1798 / 1998 / 2098 / 2298 юаней за конфигурации 6+64 / 6+128 / 8+64 / 8+128 Гб, соответственно. Приобрести новинку можно будет в черном Carbon Black и фиолетовом Electro-optic violet.
© Антон Печеровый,
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