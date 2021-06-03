Анонсы: Vivo Y70t c Samsung Exynos 880 представлен официально

MForum.ru
03.06.2021,
Компания Vivo анонсировала смартфон Y70t, адресованный на домашний рынок производителя. Новинка оснащена 6,53-дюймовым дисплеем разрешением 2340x1080 точек и базируется на чипсете Samsung Exynos 880 с графическим процессором Mali-G76 MP5.
Что интересно, Vivo - единственный бренд, выпустивший смартфоны на базе Samsung Exynos 880 SoC. Ранее на этом чипе были представлены входят Vivo V51 и V70. Объем ОЗУ Vivo Y70t – 6/8 Гб, встроенной памяти – 128/256 Гб. Для охлаждения чипсета используется 90-миллиметровая тепловая трубка с жидкостным охлаждением и многослойным графитовым радиатором PGS площадью почти 10 000 кв. мм в сочетании с термогелем и функцией энергосбережения AI Smart, с помощью которой температура перехода процессора снижается на 10 градусов Цельсия.
На задней панели новинки разместилась строенная камера, с основным сенсором разрешением 48 Мп (и два вспомогательных сенсора разрешением 2 Мп), для сэлфи служит камера разрешением 8 Мп. Vivo Y70t работает под управлением операционной системы Android 10 с оболочкой FunTouch OS 10.5 и поддержкой голосового помощника Jovi. Емкость аккумулятора 4500 мАч, поддерживается быстрая зарядка 18 Вт. Купить новинку в черном, белом и синем цветах можно начиная от 1699 юаней.
© Антон Печеровый,
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