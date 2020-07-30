5G: ZTE стала одним из поставщиков решений 5G RAN для таиландской True

MForum.ru
30.07.2020,
Оператор True, Таиланд, располагает примерно 30% долей по числу абонентов на рынке Таиланда.
ZTE сообщает о заключении партнерского соглашения с True Corporation Public Company Limited в целях создания коммерческой сети 5G на территории Таиланда. ZTE выступит одним из поставщиков 5G RAN для этого проекта. В число продуктов, которые по условиям соглашения ZTE предоставит True, войдут макростанции 5G 64TR/32TR/8TR/4TR, а также одно- и многодиапазонные комнатные модули QCell.
В апреле 2020 мы рассказывали, поставщиком 5G RAN для обеспечения работы сети 5G True на Севере, в Центрально-Западном и Верхне-Южном регионах выступит Ericsson. Будет поставлено решение, способное работать в диапазонах 700 МГц, 2.6 ГГц и 26 ГГц, у оператора есть полосы частот во всех этих диапазонах.
Ранее True и ZTE успешно выполнили верификацию многочисленных продуктов 5G, включая 64-канальные модули Massive MIMO 3,5 ГГц и 2,6 ГГц, а также QCell 2,6 ГГц. Кроме того, ZTE и True провели верификационные испытания передовых технологий 5G, в числе которых - MU-MIMO с 16 нисходящими потоками и динамический шеринг операторских сетей 4/5G.
Это девятый из известных MForum Analytics контрактов на поставку 5G RAN для создания коммерчески доступных сетей, заключенных компанией ZTE. Источник: пресс-релиз ZTE.
В Таиланде уже действует сеть 5G оператора AIS (SingTel), впрочем и True уже объявляла о запуске 5G в марте 2019 года, тогда оператор запустил сеть 5G с использованием диапазона n41, где у него есть полоса 90 МГц.
Список запущенных в мире сетей 5G можно посмотреть на MForum, пресс-релиз ZTE.
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теги: 5G, пятое поколение, Таиланд, ZTE, True,
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