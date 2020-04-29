5G: True Corp Thailand выбрал решение Ericsson 5G RAN

29.04.2020, MForum.ru

Ericsson выиграл еще один контракт - шведский вендор будет поставлять радиоподсистему 5G для обеспечения работы сети 5G True на Севере, в Центрально-Западном и Верхне-Южном регионах. Будет поставлено решение, способное работать в диапазонах 700 МГц, 2.6 ГГц и 26 ГГц. То есть контракт не эксклюзивный, у True будут и другие поставщики решений 5G радиоподсистемы.

Обратите внимание, в Таиланде в среднем диапазоне используется не пресловутый диапазон 3.5 МГц, а знакомый нам по LTE - 2.6 ГГц.

Развертывание сети началось в марте 2020 году. Применяются, в частности, активные антенны, поддерживающие бимформинг. Решение поддерживает двойную подключенность 4G/5G, а также агрегацию частот LTE-NR в направлении от базовой станции к терминалу абонента.

Ericsson в пресс-релизе заявляет, что на его решениях развернута 31 сеть 5G в 17 странах. У компании 89 коммерческих соглашений и контрактов в области 5G. Мне известны 47 из них.

Источник: ericsson.com

----

Подробнее о ситуации 5G в разных странах

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко. Анонсы блога по телекому и IT в Yandex.Мессенджер: abloudRealTime

теги: контракты Таиланд 5G Ericsson пятое поколение