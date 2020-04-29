5G: True Corp Thailand выбрал решение Ericsson 5G RAN

MForum.ru
29.04.2020,
Ericsson выиграл еще один контракт - шведский вендор будет поставлять радиоподсистему 5G для обеспечения работы сети 5G True на Севере, в Центрально-Западном и Верхне-Южном регионах. Будет поставлено решение, способное работать в диапазонах 700 МГц, 2.6 ГГц и 26 ГГц. То есть контракт не эксклюзивный, у True будут и другие поставщики решений 5G радиоподсистемы.
Обратите внимание, в Таиланде в среднем диапазоне используется не пресловутый диапазон 3.5 МГц, а знакомый нам по LTE - 2.6 ГГц.
Развертывание сети началось в марте 2020 году. Применяются, в частности, активные антенны, поддерживающие бимформинг. Решение поддерживает двойную подключенность 4G/5G, а также агрегацию частот LTE-NR в направлении от базовой станции к терминалу абонента.
Ericsson в пресс-релизе заявляет, что на его решениях развернута 31 сеть 5G в 17 странах. У компании 89 коммерческих соглашений и контрактов в области 5G. Мне известны 47 из них.
Источник: ericsson.com
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Подробнее о ситуации 5G в разных странах
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теги: контракты Таиланд 5G Ericsson пятое поколение
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