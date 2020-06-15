5G: Huawei ищет любви и дружбы на рынке Таиланда

15.06.2020, MForum.ru

Сообщается о встрече премьер министра и министра обороны Таиланда, в этой стране эти посты занимает один и тот же человек - Prayut Chan-o-cha, с руководителем Huawei Thailand. Целью встречи заявлено обсуждение внедрения 5G и цифровых инноваций в экономики страны с целью ее оживления после пандемии ковида-2019.

Таиланд не назвать передовой страной по части внедрения 5G, страна запаздывает с участием в гонке за 5G. Но работающим на рынке операторам вряд ли стоит жаловаться на условия, создаваемые для них правительством страны и регулятором.

В стране последовательно идут к созданию масштабных и качественных услуг 5G. В мае 2020 года был представлен Национальный комитет 5G, который возглавил ... правильно, все тот же премьер-минобороны г-н Prayut. Задача нового комитета состоит в том, чтобы координировать развитие 5G и ускорять цифровизацию экономики Таиланда. Как видим, между этими двумя темами фактически стоит знак равенства. Комитет создаст дорожную карту внедрения 5G и развития инфраструктуры с участием ключевых министерств. Ох уж эти дорожные карты... но в Таиланде дорожная карта развития 5G имеет все шансы сравнительно быстро воплотиться в сети и услуги 5G.

Глава Huawei Thailand на встрече выразил намерение оказывать поддержку и взаимодействовать с правительством Таиланда "для поддержки экономики и общества в Таиланде". Кроме того, китайский вендор обещает поддержать инновации в ИКТ, включая создание экосистемы 5G, AI, Big Data и облачные услуги, чтобы улучшить качество жизни, а также услуги для публичного и частного секторов.

Что же, стоит признать, что китайцы - молодцы, действуют активно, стараясь держать позиции в странах, где не готовы следовать в фарватере США, изгоняя китайцев с рынка критической инфраструктуры и сотовой связи. Впрочем, на рынке Таиланда рады всем флагам, здесь активны и европейские конкуренты, тот же Ericsson будет поставлять радиоподсистему, например для True move.

В Таиланде в феврале 2020 года регулятор продал операторам частоты общей полосой 2805 МГц (Только не показывайте эту цифру российским операторам, чтобы спасти их от горьких слез). Конечно не бесплатно, за частоты придется заплатить $3.2 млрд - для небольшого по размерам рынка Таиланда немалые деньги.

Напомню цифры из обзора MForum.ru "5G за рубежом":

Сети 5G в Таиланде пока не запущены, первые запуски можно ожидать еще до конца 2020 года.

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теги: 5G пятое поколение Канада новые сети