Конспекты: Ericsson Mobility Report - 5G в России

17.06.2020, MForum.ru

Вчера прошла онлайн встреча с экспертами компании Ericsson, в рамках которой Питер Йонссон, эксперт по стратегическим маркетинговым исследованиям, редактор Mobility Report представил обновленные прогнозы компании Ericsson в отношении перспектив развития сотовой связи, прежде всего, 5G. Конспект его выступления можно почитать здесь. Вторая часть встречи была посвящена еще более актуальной для нас всех теме - 5G в России. Для вас конспект общения с Ильей Крючковым, ведущим экспертом по сетям радиодоступа региона Европа и Латинская Америка, Ericsson, и Алексеем Ганицевым, к.т.н., директором по развитию Восточная Европа и Центральная Азия, Ericsson.

Илья Крючков: Взглянем на Россию через призму тех общемировых трендов о которых рассказывал Петер.

Илья Крючков: Прежде всего, 5G это не только - про пользователей смартфонов. Это не только про пиковые скорости и про высокую пропускную способность. Это также про возможности модернизации и цифровизации практически всех сфер экономики, а также и практически всех сферы жизни общества. Например, это позволяет отказаться от проводов и оптики при подключении домохозяйств и офисов.

Поскольку технология 5G обладает широким набором новых характеристик, она также поможет проводить работу в сфере промышленности, умных городов, транспорта и так далее.

Илья Крючков: Можно выделить общие тренды и закономерности, действующие на ведущих рынках. Как мы сегодня уже обсуждали, огромный прирост новых подключений ожидается в странах Азии. Это, конечно же, Южная Корея, которая была первой при коммерческих запусках 5G. Это Китай, который сейчас стремительно наращивает свою долю.

Хочу выделить три важных фактора успешного внедрения и развития технологии 5G.

1. 5G отдается главный и первейший приоритет во всех главных программах развития экономик на уровне государств, которые представлены на картинке. Идет планомерная, целенаправленная, скоординированная межведомственная и межотраслевая работа с тем, чтобы изучать и развивать технологию 5G, внедрять ее в работу ведущих предприятий.

2. Выделение новых частот, которые требуются для запуска сетей 5G происходило в этих странах оперативно. В большинстве случаев операторы получили новые частоты на более доступных условиях, нежели это было в прошлый раз с частотами 4G/LTE. Тем самым регулятор стимулировал операторов ускорять запуски, усиливать компетенции в этой области.

3. Фокус идет не только на абонентский B2C сегмент, также активнейшим образом стимулируется применение технологии 5G в различных отраслях промышленности. Уверен, что это хороший образец и возможность перенять хороший образец действий для России.

А что же мы на текущий момент времени наблюдаем в России? Разумеется, все начинается с частотного вопроса.

Илья Крючков: Для широкомасштабного внедрения технологии 5G требуется доступность частот в трех основных поддиапазонах.

1. Так называемые "низкие диапазоны" (Прим. АБ: часто, говоря о низких частотах, имеют в виду часоты до 1 ГГц, но в делении Ericsson под этим понятием обобщены также и частоты в районе 2 ГГц) необходимо иметь возможность использовать для того, чтобы можно было экономически эффективно построить сети с большой зоной покрытия, соизмеримой или превосходящей зону покрытия сетей GSM/3G/LTE. Мы видим, что уже не только пионеры, такие как США, запустили 5G-сети с использованием низкого диапазона частот, но также запуски или подготовка к запуску 5G в низких диапазонах происходит на большинстве ведущих телеком-рынках в мире. Возможность использования этих частот для 5G это очень актуальный вопрос и для нашей страны, учитывая размеры ее территории и плотность населения, распределенное расположение не только городов, но и предприятий.

2. Достижение больших скоростей, значительных объемов передачи данных невозможно обеспечить с использованием только "низкочастотных диапазонов". Для этого требуются так называемые средние частотные диапазоны (от 2.5 до 5 ГГц). Необходимы как можно более широкие (от 40 МГц на оператора или более) непрерывные полосы частот, которые можно найти в средних частотных диапазонах. И если мы вновь посмотрим на картинку, чтобы оценить, как обстоят дела с этими диапазонами и их использованием сетями 5G в мире, то увидим, что приоритетным для 5G в большинстве передовых стран мира, в Европе, Корее, Японии и Китае выбран диапазон 3.4-3.8 ГГц. Не удивительно, что именно под этот диапазон развивается экосистема сетевых решений и абонентских терминалов, чипы, модули 5G / IoT.

Поэтому, несмотря на то, что в России на настоящий момент есть серьезнейшие сложности с очисткой данного диапазона от использующих его в настоящее время систем, хотелось бы положительного решения этого вопроса в обозримые сроки. Для этого, вероятно, требуются согласованные действия участников процесса.

3. Третий поддиапазон, это так называемые "верхние частоты" (20-30 ГГц и выше, их еще называют частотами миллиметрового диапазона). Верхние частоты используют для точечного локального покрытия там, где нужна какая-то экстремально большая емкость сети. Будь то условия плотной городской застройки, городские центры, предприятия, стадионы и т.п. Это хороший, но, в каком-то смысле "комплиментариый" диапазон.

Близкая к идеальной картина, с точки зрения экспертов Ericsson, в случае России могла бы выглядеть так:

Илья Крючков: Базисом для развития сетей 5G в России стали бы нижние и средние частоты, в частности, наличие средних частот обеспечило бы также гармонизацию использования частот с общемировым подходом. Это помогло бы экономически эффективно решить вопросы как абонентских терминалов, так и сетевой инфраструктуры. При этом, пригодился бы и верхний диапазон, ему также нашлось бы применение в России, но не как самостоятельному варианту развертывания сетей 5G.

Добиться идеальной картины будет непросто. Сейчас в низких и частично в средних диапазонах в России работают сети 2G/3G/4G. Соответственно, для того, чтобы появилась возможность использования этих частот, необходимо принять на законодательном уровне принцип сетевой нейтральности в отношении использования частот для развертывания сетей 5G.

Без средних частот 3.4-3.8 ГГц невозможно будет гармонизированное с остальным миром развитие 5G в России.

Будем следить за ситуацией, но пока что, к сожалению, не видно четкого желания решить соответствующие вопросы и обеспечить для операторов возможности развертывания сетей 5G в России. Надеемся, что решение этих вопросов в России не слишком задержится и страна не окажется в арьергарде развертывания сетей 5G.

Алексей Ганиuев: Хотелось бы обратиться к аудитории с вопросом - что еще необходимо в России для успешного развития 5G, кроме скорейшего решения частотного вопроса?

АБ: Мои соображения таковы:

1. Следовало бы отказаться от идеи ПОЛНОЙ замены оборудования 5G на отечественное, тем более, что комплексные решения 5G российского производства в природе пока что не существуют и вряд ли могут быть созданы в ближайшие годы, если мы хотим достаточно надежные и полнофункциональные решения, расходы на развертывание которых близки к расходам на развертывание сетей на базе проверенного практикой оборудования зарубежных вендоров. При этом вполне можно опереться на китайский опыт, в Китае операторы закупают сетевое оборудование 5G не только у китайских вендоров, но также практически у всех мировых вендоров, чтобы иметь возможность сравнения возможностей оборудования различных поставщиков. Такой опыт практической эксплуатации чужих решений под реальной нагрузкой в немалой степени расширяет возможности разработчиков китайского телеком оборудования, позволяя им создавать действительно конкурентоспособные на мировом рынке решения.

2. Не следует отказываться от конкурентной модели, когда строительством сетей мобильной связи и интернет доступа в России занимаются частные компании, активно конкурирующие между собой. Здесь два ключевых слова - частные и конкурирующие. Такой подход за последние 30 лет доказал свою эффективность, не следует ломать то, что работает и работает хорошо. Чем меньше будет государственного вмешательства в телеком, тем лучший телеком у нас будет. Идея создания "единого инфраструктурного" оператора порочна, прежде всего, потому, что это снижает уровень конкуренции на рынке и надежности сетей 5G, что вряд ли допустимо.

Илья Крючков: Учитывая те тенденции, которые мы наблюдаем в Европе, в США, мы видим, что особый фокус как со стороны государства, так и со стороны участников рынка, направлен на то, чтобы создавать какие-то партнерства и вместе развивать экосистему вокруг 5G. Благодаря этому операторы получают новый рынок для предоставления услуг, с другой стороны, участники рынка, крупные предприятия, например, получают новые возможности для автоматизации, для модернизации своих процессов. Это было бы актуально, как для России, так и для рынков СНГ. Здесь уместны и какие-то стимулирующие меры и большая координация.

Хороший пример показывает рынок Южной Кореи, где была принята 5G Strategy 2025 в рамках которой были определены индустрии и сервисы, которые невозможно реализовать без использования технологии 5G. Алгоритм затем выглядит так - создается услуга, она формирует и поддерживает спрос на услуги операторов, а клиенты получают какие-то новые качества, например, повышенную конкурентоспособность.

Алексей Ганицев прокомментировал мое мнение о нежелательности жесткой политики импортзамещения. Сейчас в мире не так много компаний, которые способны предложить рынку комплексное конкурентоспособное по цене высокотехнологичное оборудование для обеспечения технологий 5G. В теории конечно любой инженер, группа инженеров может создать радиоустройство на принципах software defined. Так можно создать даже базовую станцию 5G, кто-то справится с этим за несколько месяцев, кому-то потребуется больше времени, несколько лет. И это не та скорость, с которой необходимо сейчас поставлять новые товары на рынок.

Илья Крючков: Говоря о технологии 5G, мы говорим о неком стандарте связи, который в течение нескольких лет создается в мире коллективными усилиями. Представители вендоров, других организаций, участвуют в работе международных команд, занимающихся стандартизацией. Благодаря такому подходу стандарт может в дальнейшем внедряться в глобальном масштабе. Новые стандарты создаются не "с чистого листа", а с ориентацией и обеспечением преемственности со стандартами прежних поколений. Это очень важно. И, к сожалению, следует констатировать отсутствие какого-то серьезного участия со стороны России, СНГ, в работе таких международных органов стандартизации. Стоило бы начинать такую работу, чтобы в дальнейшем иметь возможность вносить вклад в развитие новых технологий.

Алексей Ганицев: Уверен, это было бы хорошим вкладом для отрасли телекома России.

Нельзя оставить без внимания тему опасений за здоровье в связи с распространением технологий 5G. Тема совершенно не новая, телеком сталкивается с ней практически всякий раз, когда начинает звучать тема "нового поколения" связи. В середине 90-х я активно участвовал в развитии технологий 2G и уже тогда появление на здании еще неподключенных к базовым станциям антенн, нередко приводила к потоку жалоб, авторы которых сообщали о самых разнообразных негативных симптомах, которые они немедленно начали использовать.

Безусловно существует факт влияния электромагнитных волн на биологические объекты, этой темой ученые занимаются уже далеко не первое десятилетие, разрабатываются, уточняются соответствующие санитарные нормы, контролируется их соблюдение. Но, как видим, фактор опасения новых технологий зачастую перевешивает у некоторых людей мнения специалистов. Надеюсь, в России это не станет фактором, который сдерживает технологию 5G.

Верю, что технология 5G привнесет в нашу жизнь то, что позволит нам в итоге жить качественнее, интереснее и дольше.

Илья Крючков: Говоря о ключевых элементах развития сети 5G, прежде всего следует говорить о емкости. Очень важно понимать, что без дополнительных частот, без большого пула дополнительных частот, которые станут доступны операторам, построить сети 5G с существенной емкостью не получится. Между тем, для новых видов услуг принципиально важны как пиковые скорости, та и значительная пропускная способность сети, а также низкие задержки.

Реализовать полный потенциал технологии 5G можно только в случае, если опираться на новые характеристики и функциональности сетей 5G, как-то на низкие задержки, сверхвысокую надежность, более гибкое распределение и управление ресурсами. Что в свою очередь позволит операторам и клиентам запускать вокруг 5G свои передовые сервисы. Все это будет возможным в архитектуре так называемой автономной сети 5G SA. 2020-й год станет годом, когда состоятся первые запуски автономных сетей 5G в некоторых странах. И это очень важная история и для рынка России, особенно, если мы намерены смотреть в будущее хотя бы на 1-2 шага вперед, а не только повторять то, что уже было кем-то и где-то сделано.

Покрытие - еще один ключ к 5G. И здесь так же следует понимать, что без новых частотных диапазонах в низких частотах, достойное покрытие 5G в России не построить. Также, как уже говорилось, необходима технейтральность в отношении применения операторами для 5G всех имеющихся у них частот.

Все эти факторы, все эти "кирпичики" современных сетей связи тесно взаимосвязаны. Мы можем говорить про совместное использование частот, про краевые вычисления, про гибкое использование ресурсов, и так далее, и тому подобное. Благодаря этой связке можно будет обслуживать любой сегмент рынка, любые потребности, которые есть у тех или иных пользователей.

Илья Крючков: Если мы говорим о применении 5G для создания технологических или частных сетей, мы видим огромный потенциал в нашей стране. И мы гордимся, что сделали первые шаги в этом направлении совместно с нашими партнерами-операторами. В частности, мы запустили технологчиескую сеть для компании КАМАЗ и для другой компании, мы видим, что в нефтегазовой отрасли, в энергетике, в добывающей промышленности развертывание технологических сетей очень актуальна.

Мы верим в то, что сервис-провайдеры, операторы, могут сыграть одну из ключевых ролей.

Илья Крючков: Какие дальнейшие шаги необходимо делать рынку России? Технология 5G готова и коммерциализируется для всех частотных диапазонов. Это то, на что мы должны опираться и в России.

В плане выбора какую сеть строить, автономную или неавтономную, мы уверены, что все, что будет делаться в ближайшие месяцы и годы, должно учитывать то, что рынок движется в сторону автономых сетей 5G. Только такие сети позволят в полной мере раскрыть потенциал 5G. Мы также видим устойчивый тренд на обеспечение доступности конечных устройств, будь то смартфоны или модули для промышленного применения.

Время пришло, для участников рынка открываются широкие перспективы, нужно действовать!

Ссылка на отчет: https://www.ericsson.com/en/mobility-report/reports/june-2020

О 5G в мире читайте также конспект выступления Питера Йонссона, эксперта по стратегическим маркетинговым исследованиям, редактора Mobility Report, "Обновленные прогнозы компании Ericsson в отношении перспектив развития сотовой связи, прежде всего, 5G". Конспект выступления читайте здесь.

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