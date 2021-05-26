5G: Мировой рынок терминалов 5G в оценках IDC

26.05.2021, MForum.ru

В IDC прогнозируют, что по итогам 2021 года мировой объем отгрузок смартфонов достигнет 6-летнего максимума, составив 1,38 млрд единиц. Рост в сегменте определяется высоким спросом на устройства с поддержкой 5G, нижняя граница цены на которые постепенно снижается..

IDC прогнозирует рост отгрузок смартфонов на 7.7% год к году. Это самый высокий уровень с 2015 года. Ожидается, что высокий спрос на смартфоны сохранится и в 2022 году, а объем отгрузок вырастет до 1,43 млрд (+3.8% гг).

IDC оценивает рост отгрузок смартфонов с поддержкой 5G в 130% в 2021 году, причем почти во всех регионах, кроме Китая, рост будет выражаться трехзначным числом.

Производители активно стараются заработать на интересе к 5G, что привело к снижению цен на смартфоны с поддержкой этой технологии.

В частности, в IDC ожидают, что средние цены на смартфоны Android c 5G упадут на 12% до $456 в 2021 году и опустятся ниже $400 в 2022 году. Это создает заметное ценовое давление на компанию Apple, т.к. она ставит на свои изделия заметно более высокий ценник.

Интерес к 5G высокий, но другим драйвером роста объемов поставок в 2021 году выступает также спрос на модели с поддержкой 4G низкого и среднего ценовых диапазонов, наблюдающийся на развивающихся рынках.

В IDC не ожидают, что глобальная нехватка чипов отразится на рынке смартфонов столь же заметно, как на автомобилестроении, производстве ПК и ряде других категорий потребительских товаров.

Смартфоны безусловно конкурируют за кошелек потребителей с такими соседними категориями, как ПК, планшеты, телевизоры и устройства для "умного дома", но это не привело к замедлению движения рынка к выздоровлению, - уверены в IDC.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: телеком прогнозы оценки отгрузки смартфонов пятое поколение IDC