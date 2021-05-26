5G: Мировой рынок терминалов 5G в оценках IDC

MForum.ru
26.05.2021,
В IDC прогнозируют, что по итогам 2021 года мировой объем отгрузок смартфонов достигнет 6-летнего максимума, составив 1,38 млрд единиц. Рост в сегменте определяется высоким спросом на устройства с поддержкой 5G, нижняя граница цены на которые постепенно снижается..
IDC прогнозирует рост отгрузок смартфонов на 7.7% год к году. Это самый высокий уровень с 2015 года. Ожидается, что высокий спрос на смартфоны сохранится и в 2022 году, а объем отгрузок вырастет до 1,43 млрд (+3.8% гг).
IDC оценивает рост отгрузок смартфонов с поддержкой 5G в 130% в 2021 году, причем почти во всех регионах, кроме Китая, рост будет выражаться трехзначным числом.
Производители активно стараются заработать на интересе к 5G, что привело к снижению цен на смартфоны с поддержкой этой технологии.
В частности, в IDC ожидают, что средние цены на смартфоны Android c 5G упадут на 12% до $456 в 2021 году и опустятся ниже $400 в 2022 году. Это создает заметное ценовое давление на компанию Apple, т.к. она ставит на свои изделия заметно более высокий ценник.
Интерес к 5G высокий, но другим драйвером роста объемов поставок в 2021 году выступает также спрос на модели с поддержкой 4G низкого и среднего ценовых диапазонов, наблюдающийся на развивающихся рынках.
В IDC не ожидают, что глобальная нехватка чипов отразится на рынке смартфонов столь же заметно, как на автомобилестроении, производстве ПК и ряде других категорий потребительских товаров.
Смартфоны безусловно конкурируют за кошелек потребителей с такими соседними категориями, как ПК, планшеты, телевизоры и устройства для "умного дома", но это не привело к замедлению движения рынка к выздоровлению, - уверены в IDC.
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теги: телеком прогнозы оценки отгрузки смартфонов пятое поколение IDC
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