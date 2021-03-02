5G: Глобальные отгрузки смартфонов в 1Q2021 вырастут на 50%

02.03.2021, MForum.ru

Глобальные отгрузки смартфонов, как ожидается, вырастут примерно на 50% год к году до 340 млн штук по итогам 1q2021. Этому будет способствовать продолжающийся спрос на Apple iPhone 12 Pro и iPhone Pro Max, а также рост объемов отгрузок смартфонов тех китайских брендов, которые стараются забрать доли рынка, которые освободились после того, как у Huawei возникли серьезные проблемы из-за санкций США. Таким прогнозом делятся в Digitimes Research.

Отгрузки Apple iPhone, как ожидается, в 1q2021 достигнут 60 млн штук, что меньше, чем рекордные более, чем 90 млн штук в 4q2020, - предлагает свои оценки Digitimes Research.

Как ожидается, Apple окажется лидером по отгрузкам за полугодовой период, который завершится 31 марта 2021 года, за это время суммарные отгрузки смартфонов этой компании превысят 150 млн штук, что окажется на 38% больше, чем годом ранее.

Samsung Electronics будет вторым по объемам отгрузок поставщиком с примерно по 60-65 млн штук за 4q2020 и 1q2021.

Xiaomi окажется на третьем месте с общим объемом отгрузок в 90 млн смартфонов за полгода, что будет соответствовать росту на 80% по сравнению с результатами годом ранее.

Huawei отгрузит за 1q2021 менее 20 млн смартфонов, что обеспечит этой компании лишь 6-е место по итогам 1q2021. Как видим, американские санкции оказались вполне эффективными.

Мировые отгрузки смартфонов с поддержкой 5G, как ожидается, превысят 600 млн штук в 2021 году, что более чем вдвое больше, чем 280 млн штук, отгруженных в 2020 году, прогнозирует Digitimes Research.

Huawei, Apple и Samsung были в числе топ-3 вендоров смартфонов с поддержкой 5G в 2020 году, их суммарная доля превышала 70% всех отгрузок смартфонов с поддержкой 5G в мире.

В Digitimes Research также пересмотрели прогноз на отгрузки смартфонов в 2021 году - теперь предполагается, что глобальные отгрузки аппаратов за год составят более 1.4 млрд штук.

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теги: телеком пятое поколение 5G смартфоны прогнозы отгрузки