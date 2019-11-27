Телеком: IDC повышает прогнозы отгрузки смартфонов 5G в 2020 году до 190 млн

MForum.ru
27.11.2019,
Аналитики IDC обещают восстановление рынку смартфонов в 2020 года после трехлетнего спада, связывая этот процесс, прежде всего, со ростом спроса на устройства 5G в Китае, что связано с активным развертыванием сетей 5G в Китае.
Исследователи повысили прогноз отгрузок смартфонов 5G в 2020 году до 190 млн, что составит 14% от общего прогнозируемого объема в 1.4 млрд мобильных терминалов (+1.5% к 2019 году).
В IDC уверены, что Китай быстро превратится в ведущий рынок по числу подключенных абонентов 5G, но и такие рынки, как США, Южная Корея, Объединенное Королевство и Канада помогут росту объемов спроса на терминалы 5G.
Ключевые факторы - это ценообразование на смартфоны и скорость развертывания покрытия операторами сетей 5G. Чтобы рынок 5G терминалов вырос прогнозируемыми темпами, необходимо, чтобы цены на смартфоны 5G снизились относительно текущего уровня.
Интересно, что во второй половине 2019 года поставки мобильных устройств 5G оказались ниже ожидаемых, несмотря на появление ряда моделей с ценой ниже $1000.
Именно поэтому возможности существенного роста отгрузок в компании связывают не только с появлением еще более дешевых моделей терминалов с поддержкой 5G, но и с такими факторами, как активное развитие сетей 5G, прежде всего, с ростом охвата населения покрытием 5G.
Источник: mobileworldlive.com
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.
теги: телеком 5G пятое поколение розница
Публикации по теме:
26.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S11+ замечен на рендерах / MForum.ru
26.11. [Новинки] Компоненты: MediaTek Dimensity 1000 – 5G чипсет MediaTek / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Honor V30 и V30 Pro представлены официально / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: Huawei представила колонку Sound X / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro представлен официально / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Samsung работает над новым бюджетным планшетом / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи смартфонов VinSmart / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Nokia 220 4G появился в России / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: В России представлен Redmi Note 8T с поддержкой NFC / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Realme X2 Pro Master Edition – дизайнерская версия флагмана / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Realme 5s – вариант Realme 5 с 48 Мп Qaud-камерой / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo S1 Pro c 48 Мп камерой / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: Готовится к релизу Samsung Galaxy S10 Lite / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Samsung W20 5G – раскладушка в стиле Galaxy Fold для рынка Азии / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V17 появится в России / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Blackview A80 Pro – бюджетный смартфон с quad-камерой / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Motorola Razr возродился с гибким экраном Flex View / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 19s с тройной камерой представлен официально / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Realme 5s с 48 Мп камерой анонсируют 20 ноября / MForum.ru