Телеком: IDC повышает прогнозы отгрузки смартфонов 5G в 2020 году до 190 млн

27.11.2019, MForum.ru

Аналитики IDC обещают восстановление рынку смартфонов в 2020 года после трехлетнего спада, связывая этот процесс, прежде всего, со ростом спроса на устройства 5G в Китае, что связано с активным развертыванием сетей 5G в Китае.





Исследователи повысили прогноз отгрузок смартфонов 5G в 2020 году до 190 млн, что составит 14% от общего прогнозируемого объема в 1.4 млрд мобильных терминалов (+1.5% к 2019 году).

В IDC уверены, что Китай быстро превратится в ведущий рынок по числу подключенных абонентов 5G, но и такие рынки, как США, Южная Корея, Объединенное Королевство и Канада помогут росту объемов спроса на терминалы 5G.

Ключевые факторы - это ценообразование на смартфоны и скорость развертывания покрытия операторами сетей 5G. Чтобы рынок 5G терминалов вырос прогнозируемыми темпами, необходимо, чтобы цены на смартфоны 5G снизились относительно текущего уровня.

Интересно, что во второй половине 2019 года поставки мобильных устройств 5G оказались ниже ожидаемых, несмотря на появление ряда моделей с ценой ниже $1000.

Именно поэтому возможности существенного роста отгрузок в компании связывают не только с появлением еще более дешевых моделей терминалов с поддержкой 5G, но и с такими факторами, как активное развитие сетей 5G, прежде всего, с ростом охвата населения покрытием 5G.

Источник: mobileworldlive.com

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