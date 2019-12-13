5G: Отгрузки смартфонов 5G 2Q-3Q2019 превысили 5 млн штук, оценили аналитики

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5G: Отгрузки смартфонов 5G 2Q-3Q2019 превысили 5 млн штук, оценили аналитики

13.12.2019, MForum.ru

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Пока рынок 5G смартфонов еще находится на самой ранней стадии своего развития, Samsung остается самым успешным поставщиком терминалов с 5G. По итогам 3q2019 доля Samsung в отгрузках достигала 74%.

Отгрузки смартфонов 5G 2Q-3Q2019 превысили 5 млн штук, оценили аналитики

Аналитики IHS Markit оценили суммарный объем отгрузок смартфонов 5G в 4.3 млн, из которых 3.2 млн поставил Samsung. Это более, чем в два раза больше, чем было отгружено южнокорейским вендором в 2q2019, когда доля компании составляла рекордные 83%.

Из интересного стоит отметить, что доля Huawei на рынке терминалов 5G была близка к 0 в 2q2019 и выросла лишь до 3% по итогам 3q2019, тогда как такие поставщики, как Vivo и LG могут похвастаться, соответственно, 9% и 10% по итогам 3q2019.

Понятно, что успех Samsung основывается как на том, что компания сделала ставку на раннее вхождение в рынок 5G и, похоже, не проиграла. Кроме того, успеху способствовал бурный старт сетей 5G на домашнем для Samsung рынке Кореи. Позитивное влияние оказывает также самая объемная линейка смартфонов с 5G, которую предлагает на сегодня Samsung.

Отгрузки смартфонов 5G Huawei оказались значительно ниже прогнозов некоторых аналитиков. В частности, в Strategy Analytics прочили китайской компании долю рынка 5G смартфонов около 30% на начало 2020 года. Для того, чтобы прогноз сбылся, Huawei должна изрядно посуетиться в 4q2019, который завершится через 3 недели. Источник: telecoms.com

Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G - самая популярная модель смартфона 5G в 3q2019, объем отгрузки - 1.6 млн.

Средняя цена на смартфон 5G в продаже упала еще на 14%, снизившись до $994. Это практически втрое больше, чем средняя цена на смартфоны без 5G.
С 1q2020 ситуация начнет быстро меняться, когда пойдут отгрузки смартфонов с 5G с ценником ниже $300 типа Xiaomi Redmi K30 5G.

И если прогноз IHS Markit объема отгрузок смартфонов 5G в 2019 году сравнительно скромен - 13,5 млн, то в 2020 году аналитики обещают рост до 253 млн. Источник: mobileworldlive.com

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теги: телеком Samsung 5G пятое поколение терминалы розница

© Алексей Бойко, MForum.ru

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