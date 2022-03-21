5G: Продажи смартфонов 5G превысили продажи смартфонов 4G - и в этом велика заслуга Apple

MForum.ru
21.03.2022,
В январе 2022 года доля смартфонов 5G в общем объеме продаж достигла 51% впервые превысив долю смартфонов 4G в продажах, делится оценками рынка Counterpoint Report.
Основный вклад по мнению аналитиков внесли рынки таких стран, как Китай, Северная Америка и Западная Европа. Китай, как страна с наиболее развитой инфраструктурой 5G обеспечила максимальный вклад в спрос на смартфоны 5G, доля соответствующих изделий в продажах в Китае достигла 84%. В Северной Америке - 73%, в Западной Европе - 76%.
В Северной Америке и в Западной Европе смещение доли рынка смартфонов в сторону устройств с 5G обеспечили модели Apple. В Северной Америке на долю Apple приходится 50%, в Западной Европе - 30%.
На январь 2022 года смартфоны 5G под Android стоимостью $150-$250 составляют уже около пятой части в продажах устройств с 5G, что стало возможным в результате того, что MediaTek и Qualcomm представили рынку бюджетные чипы с поддержкой 5G.
Конечно, это не означает, что каждый из покупателей смартфона с 5G реализует свой принципиальный выбор в пользу 5G. Зачастую потребители делают выбор просто в пользу современного аппарата, а они в большинстве своем имеют поддержку 5G. Особенно это касается премиального сегмента. Так или иначе, но доля смартфонов с 5G на руках у населения планеты постепенно растет, причем все более высокими темпами.
Источник: telecoms.com
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теги: пятое поколение тренды розница смартфонов
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