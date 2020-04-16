5G: Китайский рынок смартфонов 5G ставит новые рекорды

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5G: Китайский рынок смартфонов 5G ставит новые рекорды

16.04.2020, MForum.ru

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Отгрузки смартфонов 5G на рынке Китая в марте 2020 года восстановились после февральского провала, соответствующие данные представляет Mobile World Live со ссылкой на Китайскую Академию Информационно-коммуникационных технологий (CAICT).

По мере того, как в стране смягчаются ограничения на перемещения в связи с пандемией ковида-19, открывается все больше розничных магазинов, что положительно влияет на восстановление уровня продаж. Отгрузки смартфонов с 5G поднялись до 6.1 млн штук в марте 2020 года (в тревожном феврале 2020 года они составили всего лишь 2.38 млн).

Несмотря на негативные для экономики последствия пандемии, отгрузки в целом за 1q2020 составили 14,06 млн штук, что превосходит итоги 1q2019, когда они оставляли 13,8 млн штук. Вендоры предлагали покупателям выбор из 43 моделей телефонов 5G, а в 4q2019 году их предлагалось всего 35.

В ноябре 2019 года отгрузки терминалов с поддержкой 5G почти удвоились, достигнув уровня в 5.1 млн штук - это было связано с одновременным запуском масштабного покрытия 5G в ряде городов Китая каждым из трех операторов Китая 31 октября 2019 года. В декабре 2019 года отгрузки выросли до 5.4 млн штук за месяц, в январе 2020 года - до 5.5 млн.

В 1q2020 модели смартфонов с поддержкой 5G занимали уже 29,5% от общего объема отгрузок смартфонов, который составил 47.7 млн штук, что на 34,7% меньше, чем годом ранее.

Huawei сообщает о росте доходов от продажи смартфонов в 1q2020 после успешного марта, который последовал за провальным февралем. Но компания не назвала долю смартфонов с 5G в своих отгрузках.

Число подключений к сетям 5G в Китае растет ударными темпами, по данным на конец февраля 2020 года China Mobile сообщала о 15,4 млн подключений, China Telecom - о 10,7 млн, China Unicom данные о росте абонентской базы 5G не приводит.

Источник: mobileworldlive.com 

Подробнее о ситуации с 5G терминалами

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теги: пятое поколение смартфоны розница отгрузки Китай

© Алексей Бойко, MForum.ru

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