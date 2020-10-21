5G: Ericsson показал скорость 5.06 Гбит/c в сети 5G миллиметрового диапазона

21.10.2020, MForum.ru

В лабораторном тесте принимали участие Verizon, Ericsson и Qualcomm. Была достигнута пиковая скорость в 5.06 Гбит/c при скачивании данных. Использовался частотный диапазон 28 ГГц и суммарная полоса 800 МГц (такие полосы не получить в диапазонах до 6 ГГц). Для достижения рекордной скорости использовался режим агрегации 8 частотных каналов. В качестве якорного диапазона использовалось 40 МГц в диапазоне LTE 800 МГц. Такую комбинацию диапазонов поддерживает ряд коммерческих терминалов 5G, выпускаемых на базе платформы Snapdragon X55.

Роль абонентского устройства исполнял тестовый терминал на базе платформы Qualcomm Snapdragon с модемом X60 5G Modem-RF System и антенным модулем третьего поколения - Qualcomm QTM535.

Источник: seekingalpha.com

Ранее Ericsson показывал достижимость скоростей скачивания 5.4 Гбит/c с использованием C-band, также в лабораторных условиях.

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