5G: Ericsson показал достижимость 5.4 Гбит/c с использованием частот C-band

MForum.ru

5G: Ericsson показал достижимость 5.4 Гбит/c с использованием частот C-band

11.09.2020, MForum.ru

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Ericsson демонстрирует технологический рекорд. На "живой" сети 5G, работающей в США в C-band, на решении Ericsson достигнута скорость 5.4 Гбит/c на соту. Для этого использовано решение с поддержкой 16-поточного многопользовательского MIMO 256QAM в нисходящем канале с использованием полосы в 100 МГц. В соте работало одновременно 8 пользовательских терминалов.

Симпатичное достижение, учитывая то, что в США, да и не только в США ставку пока что делают прежде всего на использование средних частот.

C-band это частотный диапазон 3.7-4.2 ГГц (500 МГц), который в США переиспользуют в сетях 5G операторы мобильной связи и ШПД после того, как по решению регулятора, было досрочно прекращено их использование системами сотовой связи. Это ровно то, что следовало бы, не откладывая, начать делать и в России. Частоты 3.4-3.8 ГГц - самый часто используемый в мире сетями 5G частотный диапазон. В США пока что распределен не весь C-band, в частности, в декабре 2020 года планируется распределить 280 МГц из этого диапазона.

Для теста использовалось решение 64T64R AAS радио, процессор диапазона, роутер 6000 и решение ядра - все от Ericsson. Тест проводился в Плано, Техас, где расположен тестовый сайт Ericsson.

Источник: seekingalpha.com

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теги: 5G пятое поколение Ericsson рекорды скорости 3.5ГГц C-band

© Алексей Бойко, MForum.ru

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