Розница: МегаФон дарит скидки за старые часы и фитнесс-трекеры

MForum.ru

Розница: МегаФон дарит скидки за старые часы и фитнесс-трекеры

05.03.2020, MForum.ru

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МегаФон объявил о запуске программы трейд-ин для умных часов Apple и Samsung. За сданные часы этих производителей можно получить скидку до 20% при покупке нового устройства в рознице МегаФон.

 

Размер скидки зависит от состояния устройства и модели, которую хочет приобрести покупатель. На такие модели, как Samsung Galaxy S10 или Huawei P30 Pro Black скидка составит 15000 рублей, на Honor 20 Pro Phantom Blue - 5000 рублей. Программа действует в 2050 магазинах МегаФон Ритейл в 520 городах России.

Что необходимо, чтобы принять участие в программе?
Часы должны включаться и работать, в настройках должен быть указан серийный номер устройства. Экран может быть разбит, но при условии, что он функционирует. Важно, чтобы покупатель мог отвязать учетную запись от сдаваемых им часов.

«Продажи смарт-часов в 2019 году выросли на 700% в количественном выражении и на 400% в денежном. Каждые полгода появляются новые интересные модели в разных ценовых диапазонах. Программа трейд-ин позволяет покупать новинки или переходить на более мощные устройства с большой скидкой. При этом старые часы не будут лежать дома, а отправятся на переработку», - отмечает Андрей Левыкин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

В Москве программа утилизации носимых устройств запущена в 225 магазинах и включает не только смарт-часы упомянутых брендов, но и любые другие, включая детские или даже фитнес-трекеры. Принимаются даже неработающие устройства, включая устройства с разбитым экраном. Скидка зависит от типа и бренда покупаемого гаджета, она может достигать 10%.

Партнером МегаФон в программе трейд-ин выступает компания SmartPrice.

Программа трейд-ин давно известна клиентам МегаФон, она работает в салонах МегаФон Ритейл с декабря 2017 года. Только в 2019 году в трейд-ин и на утилизацию было принято около полумиллиона устройств. Это порядка 72 тонн опасных для природы материалов, которые в противном случае, вероятнее всего, отправились бы на свалку, а теперь будут переработаны. В магазинах МегаФон Ритейл доля продаж смартфонов по программе трейд-ин составляет более 20% как в штуках, так и в рублях. Год к году эта доля растет.

Приобретая новый гаджет по трейд-ин, покупатель может, при желании, воспользоваться кредитом или рассрочкой, выбрать страховые услуги или сервисы от оператора.

Предложение оператора во всех отношениях неплохо - без особого напряжения можно почувствовать себя заботящимся об экологии ответственным человеком, и, кроме того, получить ощутимую скидку взамен устройства, которое более не нужно.

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теги: МегаФон трейд-ин SmartPrice скидки розница

© Алексей Бойко, MForum.ru

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