Розница: МегаФон отмечает рост спроса на умные часы

MForum.ru
26.01.2022,
МегаФон отмечает, что на российском рынке носимых устройств основную долю в 58% уверенно заняли смарт-часы, впервые опередив фитнесс-трекеры. За год доля умных браслетов снизилась с 61% до 42%.
Если говорить об абсолютных цифрах, то за год по оценкам аналитиков (вероятно, GfK) в России было продано 6,2 млн умных часов и фитнесс-трекеров на 56,8 млрд рублей, что демонстрирует прирост на 25% к 2020 году в штуках и на 51% в денежном. То есть люди покупают все более дорогие модели, причем их интерес сместился к часам.
В розничной сети МегаФон этот тренд выражен еще заметнее, объем продаж "умных" часов и браслетов вырос на 36% и на 193% - в деньгах.
Как объясняют такое смещение спроса аналитики компании?
«Фитнес-трекеры ещё в прошлом году максимально приблизились к функционалу умных часов. Например, в зависимости от модели с их помощью можно следить за состоянием здоровья, оплачивать покупки, отвечать на сообщения. Тем не менее, трекеры не смогли выдержать конкуренцию с часами. Уже в этом году, в случае массового появления в России умных часов, поддерживающих eSIM, их доля может увеличиться до 73%», – комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл. Статистика показывает, что спрос на умные часы и браслеты заметно возрастает в период с 3 по 8 марта, а также с 28 по 31 декабря. Детские часы активно приобретают с 28 по 31 августа и к новогодним праздникам.
Если говорить о брендах, то лидером рынка часов являются изделия Apple, 38% в штуках, прежде всего, модель Apple Watch SE 40 mm. На втором месте Samsung с долей в 14%, на третьем - Huawei с 10% и популярной моделью Watch Fit. Также многие покупали Xiaomi Mi Watch Lite.
Фитнесс-трекеры также продолжают покупать, здесь лидером безоговорочно остается Xiaomi с долей в 62% и популярной моделью Mi Band 5 и 6. Тройку популярных устройств замыкает Huawei Band 6.
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теги: услуги МегаФон розница умные гаджеты смарт-часы смарт-браслеты
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