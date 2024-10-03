Анонсы: Garmin Lily 2 Active – смарт-часы сочетающий стиль и спорт

03.10.2024, MForum.ru

Последняя новинка Garmin в мире умных часов — Lily 2 Active — стильные часы для здорового образа жизни, сочетающие моду и фитнес.

Lily 2 Active получили гладкий металлический корпус, скрытый сенсорный дисплей и силиконовый ремешок. Устройство поставляется в золотом и серебряном цветах, предлагая утонченный дизайн для тех, кто предпочитает сдержанный вид. Несмотря на компактный размер, Garmin Lily 2 Active оснащены такими функциями, как встроенный GPS для точного отслеживания активности и аккумулятор, работающий до 9 дней.

Garmin Lily 2 Active не только отслеживают шаги и калории, а контролируют уровень энергии, качество сна (включая подробные стадии сна и модели дыхания) и уровень стресса. Они также представляют новые спортивные приложения для таких видов деятельности, как теннис и пиклбол. Кроме того, с экранными тренировками для силовых тренировок, йоги и HIIT поддерживать себя в форме стало проще.

Также Garmin Lily 2 Active умеет отображать уведомления со смартфона, выполнять бесконтактные платежи и поддерживает быстрый доступ к приложению Garmin Connect. Также Lily 2 Active имеет функцию обнаружения инцидентов и вызова помощи, позволяя отправлять свое местоположение контактам для экстренной связи. Цена новинки - 299,99 долларов США, устройство уже доступно для покупки.