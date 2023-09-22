Анонсы: Представлен Garmin vivoactive 5 с AMOLED-дисплеем, NFC и 11 днями автономной работы

MForum.ru
22.09.2023,
Garmin анонсировала свою новейшую модель vivoactive 5, отличающуюся легкой конструкцией, рамкой из анодированного алюминия и тем же высококачественным отслеживанием активности, которым славится Garmin.
Vivoactive 5 оснащен 1,2-дюймовым сенсорным AMOLED- экраном разрешением 390x390 пикселей и защитой Corning Gorilla Glass 3. Часы весят всего 23 грамма и водонепроницаемы до 5 атм.
Vivoactive 5 может отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, уровень стресса и сон. Отслеживание сна включает персонализированную информацию о сне и отслеживание сна. Часы поддерживают более 30 приложений для отслеживания спортивных событий благодаря встроенному GPS. Vivoactive 5 также отслеживает прогресс ваших тренировок и предлагает время восстановления после тренировок и сеансы медитации под руководством инструктора.
Компания Garmin добавила функцию, которая отслеживает уровень энергии пользователя на основе сводных отчетов, в которых учитываются данные о стрессе, физической нагрузке и восстановлении. Также имеется приемник NFC с поддержкой Garmin Pay и сопряжение с устройствами iOS и Android.
В самом устройстве установлено 4 ГБ встроенной памяти, которую можно использовать для хранения музыки из Spotify, Amazon Music и Deezer. Часы поддерживают управление уведомлениями, если они подключены к устройству Android. Также доступны дополнительные циферблаты и приложения из магазина Garmin Connect IQ Store. Срок службы батареи в режиме умных часов составляет до 11 дней.
Garmin vivoactive 5 выпускается в черном, белом, орхидейном и темно-синем цветах. Цена установлена на уровне 300 долларов США/300 евро/260 фунтов стерлингов и доступна у Garmin и партнерских розничных продавцов.
© Антон Печеровый,
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