Анонсы: Представлен Garmin vivoactive 5 с AMOLED-дисплеем, NFC и 11 днями автономной работы

22.09.2023, MForum.ru

Garmin анонсировала свою новейшую модель vivoactive 5, отличающуюся легкой конструкцией, рамкой из анодированного алюминия и тем же высококачественным отслеживанием активности, которым славится Garmin.

Vivoactive 5 оснащен 1,2-дюймовым сенсорным AMOLED- экраном разрешением 390x390 пикселей и защитой Corning Gorilla Glass 3. Часы весят всего 23 грамма и водонепроницаемы до 5 атм.

Vivoactive 5 может отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, уровень стресса и сон. Отслеживание сна включает персонализированную информацию о сне и отслеживание сна. Часы поддерживают более 30 приложений для отслеживания спортивных событий благодаря встроенному GPS. Vivoactive 5 также отслеживает прогресс ваших тренировок и предлагает время восстановления после тренировок и сеансы медитации под руководством инструктора.

Компания Garmin добавила функцию, которая отслеживает уровень энергии пользователя на основе сводных отчетов, в которых учитываются данные о стрессе, физической нагрузке и восстановлении. Также имеется приемник NFC с поддержкой Garmin Pay и сопряжение с устройствами iOS и Android.

В самом устройстве установлено 4 ГБ встроенной памяти, которую можно использовать для хранения музыки из Spotify, Amazon Music и Deezer. Часы поддерживают управление уведомлениями, если они подключены к устройству Android. Также доступны дополнительные циферблаты и приложения из магазина Garmin Connect IQ Store. Срок службы батареи в режиме умных часов составляет до 11 дней.

Garmin vivoactive 5 выпускается в черном, белом, орхидейном и темно-синем цветах. Цена установлена на уровне 300 долларов США/300 евро/260 фунтов стерлингов и доступна у Garmin и партнерских розничных продавцов.