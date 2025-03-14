Слухи: Oppo выпустит Find X8S с дисплеем 6,3 дюйма

14.03.2025, MForum.ru

В апреле Oppo проведет масштабное мероприятие, где представит ряд интересных мобильных продуктов. Ожидаются смартфоны Find X8 Next (ранее известный как Mini) и Find X8 Ultra, планшет Pad 4 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Elite, а также наушники Enco Free4 и смарт-часы Watch X2 с меньшим дисплеем.

Но и это еще не все. Digital Chat Station также упомянул третий телефон под названием Find X8S. Эта новинка отличается от Mini/Next, а диагональ ее экрана составит 6,3 дюйма. Ожидается, что Find X8S будет маленьким и тонким, что делает его фактическим Mini в портфолио. По данным Digital Chat Station толщина составит чуть более 7 мм, а вес — 187 г, а рамка будет «менее 1,38 мм».

Аккумулятор новинки будет «более 5700 мАч», что больше, чем у базовой версии Find X8. Он также будет иметь брендинг Hasselblad, беспроводную зарядку и водонепроницаемость. Таким образом, очевидно желание производителя превратить Find X8S в ультимативное предложение для любителей компактных моделей.

Для сравнения, диагональ экрана Find X8 Next составит 6,6 дюйма, а Ultra — получит панель 6,8 дюйма. Все три телефона будут иметь сертификацию IP высокого уровня защиты от пыли и воды, беспроводную зарядку и силикон-углеродные батареи.