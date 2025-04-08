Анонсы: Стильные смарт-часы Huawei Watch Fit 3 представлены официально

MForum.ru
08.04.2025,
Huawei официально выпустила Watch Fit 3 в Индии. Новинка сочетают фитнес-ориентированные функции с элегантным дизайном.
Huawei Watch Fit 3 оснащены 1,82-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 1500 нит и разрешением 480 × 408 точек(347 PPI). Соотношение экрана к корпусу 77,4%, сам корпус выполнен из алюминиевого сплава, что обеспечивает его легкий вес — 26 г при толщине 9,9 мм.
Huawei Watch Fit 3 оснащены встроенным GPS, режимом Track Run и поддерживают более 100 режимов тренировок, включая автоматическое определение шести типов упражнений. Новинка поставляется с новым инструментом Smart Suggestions от Huawei, который изучает ваши привычки в тренировках и предлагает занятия на основе ваших привычек, сожженных калорий и даже местной погоды.
Функции отслеживания здоровья Huawei Watch Fit 3 включают в себя мониторинг SpO2, отслеживание сна с TruSleep 4.0, отслеживание частоты сердечных сокращений, оповещения о мерцательной аритмии и учет женского здоровья. Есть даже полноценная система отслеживания калорий, которая синхронизируется с приложением Huawei Health, чтобы помочь вам регистрировать приемы пищи и контролировать потребление питательных веществ.
Huawei Watch Fit 3 совместимы с Android (8.0+) и iOS (13.0+), для подключения к телефону используется Bluetooth 5.2. Поддержка NFC есть только у вариантов с белым кожаным и серым нейлоновым ремешком.
Что касается времени работы батареи, Huawei обещает до 10 дней работы при обычном использовании, 7 дней при более интенсивном использовании и 4 дня при постоянно включенном дисплее. За счет поддержки быстрой зарядки, всего за 10 минут можно подзарядить устройство на 1 день автономной работы.
Цена Huawei Watch Fit 3 стартует с 14 999 рупий (180 долларов США) для большинства цветовых вариантов, а модель Space Grey с нейлоновым ремешком обойдется в 15 999 рупий (192 доллара США). Но пока новинка доступна по сниженной цене в 10 999 рупий (~132 доллара США) на Amazon India, что делает его одним из самых агрессивных предложений в сегменте премиум смарт-часов среднего класса.
© Антон Печеровый,
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