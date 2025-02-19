Анонсы: OnePlus Watch 3 дебютирует с отполированным внешним видом и обновленным АКБ

MForum.ru
19.02.2025,
OnePlus представила смарт-часы Watch 3, внешне похожие на Watch 2. Однако по сравнению с предшественником OnePlus Watch 3 получил обновления ключевых областях.
OnePlus Watch 3 оснащен большим 1,5-дюймовым LTPO AMOLED- дисплеем с титановым безелем и крышкой из сапфирового стекла. Пиковая яркость панели 2200 нит, что должно сделать ее легко читаемой на открытом воздухе.
Другим обновлением является новый элемент коронки, который можно использовать для навигации по пользовательскому интерфейсу (в отличие от того, что был в Watch 2). OnePlus Watch 3 поставляется в одном размере 46 мм и двух цветовых вариантах: Emerald и Obsidian Titanium. Рамка по-прежнему изготовлена из нержавеющей стали, как и прошлогодние Watch 2.
Watch 3 водонепроницаемы 5ATM, защищены от воды и пыли IP68 и имеют рейтинг MIL-STD-810H. Как и прошлогодняя модель, это будет носимое устройство только с Wi-Fi/Bluetooth без возможности подключения к сотовой связи.
В программной части OnePlus Watch 3 использует двойную загрузку WearOS 5 от Google с его обширной экосистемой приложений и пользовательской RTOS для менее требовательных задач. Основа аппаратной части чипсет Snapdragon W5, который дополняется пользовательским сопроцессором BES 2800 и 32 ГБ памяти.
Watch 3 получает 8-канальный оптический датчик сердечного ритма и 16-канальный датчик кислорода в крови для отслеживания здоровья. Вы также получаете стандартные показатели, показатели сна, стресса и активности, а также измерения ЭКГ, которые появятся во втором квартале 2025 года. Есть новая 60-секундная проверка здоровья, которая дает вам моментальный снимок ваших основных показателей здоровья. Отслеживание активности будет выигрывать от обновленного двухчастотного приемника GPS.
OnePlus оснастили батареей емкостью 631 мАч, рассчитанной на 5 дней работы при обычном использовании и до 3 дней при интенсивном использовании. Режим энергосбережения должен продлить общее время использования до 16 дней.
OnePlus Watch 3 предлагается по цене $329/€349/£319. Предварительные заказы дают право на купон на $50/€50/£50 и бесплатную пару OnePlus Buds 3/Pro 3. Начало отгрузок Watch 3 – 25 февраля.
© Антон Печеовый,
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