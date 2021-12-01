Цифры: В 2021 году продажи устройств для "умного дома" выросли на 34%

01.12.2021, MForum.ru

Такими цифрами делится "МегаФон". На 34% вырос спрос на товары для "умного дома" в сети МегаФон Ритейл в натуральном (штучном) выражении и на 41% в денежном.

Почему растет интерес к таким устройствам?

В МегаФон уверены, что, покупая устройства категории "умный дом" люди стараются оптимизировать энергопотребление, повысить уровень комфорта и безопасности жилья. В результате "антипандемийных" мер многие люди стали больше времени проводить дома. В периоды "нерабочих дней" отмечались пики продаж устройств категории "умный дом".

«По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для «умного дома» еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста», – комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

Аналитики МегаФон отмечают, что если несколько лет назад основным элементом управления умным домом служил смартфон, то сейчас в этом качестве все чаще используются смарт-колонки с голосовым управлением. На эти устройства приходится наибольшая доля в продажах - 62%. Самые популярные:

Яндекс.Станция Мини;

Яндекс.Станция Лайт;

JBL Link Portable

Продажи всех моделей колонок выросли на 38% в штуках и 47% в деньгах.

Что еще покупают?

В тройку самых покупаемых входят интеллектуальные системы освещения с долей 10,4%. Продажи этих устройств выросли в 5,5 раз в штука, в 4 раза в деньгах. Высокой популярностью пользовались смарт-розетки для экономии и учета электричества, их доля составила 6,4%. Только с начала 2021 года продажи "умных розеток" выросли на 15% в штуках и на 33% в объемах денежных средств.

Самой популярной умной лампой стала Яндекс YNDX-00010, самой популярной умной розеткой - Яндекс YNDX-0007W.

За неполный 2021 год средняя цена покупки устройств для умного дома выросла на 11% до 4 671 руб. На долю покупок в салонах МегаФона пришлось 75% продаж, через интернет-магазин было продано 25% аналогичных товаров.

Наибольший спрос на продукты категории "умный дом" зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре.

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пресс-релиз МегаФон

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