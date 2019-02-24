MWC2019: Xiaomi показала смартфон 5G

24.02.2019, MForum.ru

Китайская компания с большими амбициями показывает высокую динамику роста. На выставку в Барселону китайцы приехали с отличными новинками, которые сегодня и показали.

С чем приехала компания Xiaomi на MWC2019.

Начали презентацию с попытки показать работу умного дома на решениях Xiaomi. Не получилось, “генеральский эффект” сработал, и попытки привлечь внимание великого гугла возгласами Hey, Google, оказались безрезультатными. Выключить воздухоочиститель голосом не получилось. Что же, "умный дом", это пока еще только зреющая технология, до этапа ее зрелости нужно подождать.

Затем перешли к смартфонам. Эти изделия явно удаются компании лучше!

Первым показали Mi MIX 3 5G. Это девайс первого поколения 5G, то есть без поддержки миллиметрового диапазона. В остальном он крут, построен на платформе Qualcomm Snapdragon X55 в тандеме с модемом X50 5G. Поддерживает диапазоны до 6 ГГц, не поддерживает миллиметровый диапазон. Мог бы, поскольку модем это умеет, но нет, все вопросы к Xiaomi.

Показали (успешно!) видеозвонок с Mi MIX 3 5G в сети 5G Orange. Жаль не сказали, в каком диапазоне работал аппарат. Это первый видеозвонок 5G для Xiaomi за пределами Китая.

Вкратце об аппарате: дисплей 6.39”, 93.4% отношение экрана к “телу”. Отдельная кнопка для активации Google Assistant (помните, Эй, Гугл!). Керамический корпус, поддержка пиковых скоростей до 2 Гбит/c - это обеспечивает модем X50 5G. Цена 599 евро (в России, увы, будет дороже), а для Европы это конечно отличная цена для аппарата 5G первого поколения.

Второй анонс - аппарата Xiaomi Mi 9, “девяточка”. Несколько дней, как запущен в Китае. Три цифровых камеры на тыльной стороне корпуса - для качественной фотосъемки. Корпус с кривизной поверхности дает красивые оттенки под разными углами, это достигнуто за счет нано-покрытия, которое дает голографический эффект отражений от задней поверхности (эффект "радуга"). Защита экрана - Corning Gorilla Glass 5, Сапфировая защита блока цифровых камер. Для Европы в трех цветах - синий. красный и серый.

Толщина аппарата - от 7.61 мм до 3.5 мм, что делает его визуально более тонким, чем он есть. 6.39" AMOLED, очень тонкие рамки. Добавлен режим чтения 2.0. Отпечаток пальца считывается с экрана и очень быстро позволяет разблокировать телефон. 173 грамма (на мой вкус, тяжеловат).

Заточен под фотографирование, в том числе, в условиях недостаточного освещения. Верхняя камера 12 мп, телефото линза х2-зум, нижняя камера - широкоугольная, средняя - основная с сенсором Sony IMX586 1/2" - 48 Мпикс! Это дает много возможностей для цифрового зума, например, или для хорошей работы в условиях недостаточного освещения, когда используется технология объединения групп из четырех пикселей в суперпиксель (это позволяет собирать больше света за счет потери в разрешении). В демонстрации ночные фото с Mi 9 выглядели заметно лучше, чем те, что может делать последняя модель Apple.

Отлично работает широкоугольная камера 16 мп - особенно для фотографирования архитектуры или в помещениях. Встроенный AI определяет когда уместно снять на широкоуголку и подсказывает пользователю. Тот одним нажатием выбирает, последовать ли рекомендации умного помощника. Эта камера также позволяет снимать макрофотографии.

Поддерживается замедленная съемка за счет 960 fps! Позволяет очень интересные эффекты делать в видео.

"Девятка" построена на 855 платформе Snapdragon, т.е. процессор Kryo 485 +45% производительности относительно 845-й платформы. И новый графический процессор. Конкуренты отдыхают, что называется, особенно по части производительности встроенного AI.

Аккумулятор 3300 мач обещает работу в течение целого дня. Время беспроводной зарядки - первая в мире 20 Вт зарядка, 100% заряда за 90 минут. Такого не может ни Apple (7.5 Вт), ни Huawei. И это безопасно, есть сертификат TUV.

Все это удовольствие предлагается покупать за Е449 с памятью 6 ГБ + 64 ГБ и за E499 c памятью 6 ГБ + 128 ГБ.

Симпатично? Безусловно. Предзаказы в Испании, Франции и Италии стартуют сегодня.

Поскольку Xiaomi что только не выпускает, от новинок смартфонов перешли к презентации умной LED-лампочки - 16 млн отенков цвета. Управление через Google Assistance или Amazon Echo. Или со смартфона через приложение Mi. Заявленный срок эксплуатации - 11 лет. Цена - 19,9 евро (при типовой цене смартлампочки - 49 евро).

И за 9.9 евро будет продаваться светодиодная лампочка совместного производства, выпускаемая под брендом Philips, управляемая по WiFi в форм-факторе Е27 и с белым цветом свечения.

Итого:

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