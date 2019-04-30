Телеком: Список терминалов 5G на конец апреля 2019 года

MForum.ru

Телеком: Список терминалов 5G на конец апреля 2019 года

30.04.2019, MForum.ru

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Список терминалов 5G составлен по данным открытых источников, первичным из которых была выставка MWC2019.

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Список включает не только коммерчески доступные устройства, но также анонсированные, готовящиеся к выпуску или даже являющиеся прототипами.

На конец апреля 2019 года в мире насчитывается:

Терминалы 5G

Всего 50 устройств 5G от 23 производителей

Телефоны - 14 штук от 10 производителей

  1. Huawei Mate X Foldable / Huawei Balong 5000
  2. LG V50 ThinQ 5G / Qualcomm X50
  3. OnePlus 5G / Qualcomm X50
  4. OnePlus 7 Pro
  5. Oppo Find X 5G, Qualcomm X50
  6. Oppo Reno 5G
  7. Samsung SM-G977U Galaxy S10 5G / Qualcomm X50
  8. Samsung Galaxy Fold 5G
  9. Samsung Galaxy Note 10 5G
  10. Sony Xperia 5G Prototype (mmWave), Qualcomm X55
  11. TCL Alcatel 7 5G
  12. Vivo Apex 2019, Qualcomm X50
  13. Xiaomi Mi Mix 3 5G / Qualcomm X50
  14. ZTE Axon 10 Pro 5G / Qualcomm X50

Мобильные хот-споты - 10 штук от 8 производителей

  1. China Mobile Forerunner 5G Smart Hub, Qualcomm X50 5G
  2. HTC 5G Hub, Qualcomm X50
  3. Huawei 5G Mobile WiFi (мобильный хот-спот), Balong 5000
  4. Inseego 5G Mobile Hotspot, Qualcomm X50
  5. NetComm 5G Mobile Hotspot, Qualcomm X50
  6. Netgear Nighthawk M2 5G, Qualcomm X50
  7. Netgear Nighthawk M5 Fusion MR5000 5G, Qualcomm X50
  8. Nubia Mini 5G, Qualcomm X50
  9. TCL Alcatel 5G USB-C data terminal
  10. WNC MWH-5 5G, Wistron NeWeb Corp. MHS, Qualcomm X50

CPE - 15 штук от 8 производителей

  1. Askey 5G CPE, Qualcomm X50
  2. D-Link DWR-2010 5G NR Enchanced Router/Gateway
  3. Huawei 5G CPE 2.0 (mmWave)
  4. Huawei 5G CPE Win
  5. Huawei 5G CPE Pro mmWave, Balong 5000
  6. Huawei 5G CPE Pro sub 6 GHz, Balong 5000
  7. Huawei 5G CPE Pro
  8. Huawei 5G Outdoor CPE, Balong 5000
  9. Inseego R1000 5G Home Router
  10. NetComm outdoor CPE, Qualcomm X50
  11. NetComm 5G indoor CPE, Qualcomm X50
  12. Nokia FastMile 5G home gateway
  13. Samsung CPE 310 5G
  14. Samsung SFG-D01000 5G
  15. WNC outdoor, Qualcomm X50

Модули 5G - 10 штук от 6 производителей

  1. Fibocom FG100 5G M.2. Intel XMM8160
  2. Huawei MH5000 car module
  3. Quectel RG500Q NR sub6 5G Module LGA, Qualcomm X55
  4. Quectel RG510Q 5G NR
  5. Quectel RM500Q 5G sub6 Module M.2, Qualcomm X55
  6. Quectel RM510Q NR
  7. Sierra Wireless, Air Prime 5G Module M.2, Qualcomm X55
  8. Telit FM980, модуль, Qualcomm X55
  9. Telit FM980m, модуль, Qualcomm X55
  10. ZTE 5G RF module (series)

Аксессуары 5G - 1 от 1 производителя

  1. Motorola Moto Mod (аксессуар для смартфона Moto Z3) / Qualcomm X50

Всего известно порядка 50 устройств с поддержкой 5G от 23 производителей:

  1. Askey
  2. D-Link
  3. HTC
  4. Huawei
  5. Inseego
  6. Fibocomm
  7. LG
  8. NetComm
  9. NetGear
  10. Nokia
  11. Nubia
  12. OnePlus
  13. Oppo
  14. Quectel
  15. Samsung
  16. Sierra Wireless
  17. Sony
  18. TCL Alcatel
  19. Telit
  20. Vivo Apex
  21. WNC
  22. Xiaomi
  23. ZTE

Фотографии и известные нам данные спецификаций, даты выхода и анонсов устройств можно найти в документе по адресу. Число абонентских терминалов с поддержкой 5G будет быстро расти. Компания Qualcomm сообщает о 75 выигранных дизайнах устройств под Android, которые будут содержать платформу 5G компании, модемы X50 или X55. Большинство этих устройств будут также содержать RF фронтэнд компании.

Сведения о многих терминалах в списке страдают недостаточной полнотой, не для всех устройств они достоверны, список может содержать ошибки. Автор будет признателен за информацию о терминалах 5G, существующих, но не включенных в список, а также за замечания по списку с целью исправления возможных ошибок.

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теги: телеком пятое поколение 5G

© Алексей Бойко, MForum.ru

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