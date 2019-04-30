Телеком: Список терминалов 5G на конец апреля 2019 года

MForum.ru
30.04.2019,
Список терминалов 5G составлен по данным открытых источников, первичным из которых была выставка MWC2019.
Список включает не только коммерчески доступные устройства, но также анонсированные, готовящиеся к выпуску или даже являющиеся прототипами.
На конец апреля 2019 года в мире насчитывается:
Всего 50 устройств 5G от 23 производителей
Телефоны - 14 штук от 10 производителей
Мобильные хот-споты - 10 штук от 8 производителей
CPE - 15 штук от 8 производителей
Модули 5G - 10 штук от 6 производителей
Аксессуары 5G - 1 от 1 производителя
Всего известно порядка 50 устройств с поддержкой 5G от 23 производителей:
Фотографии и известные нам данные спецификаций, даты выхода и анонсов устройств можно найти в документе по адресу. Число абонентских терминалов с поддержкой 5G будет быстро расти. Компания Qualcomm сообщает о 75 выигранных дизайнах устройств под Android, которые будут содержать платформу 5G компании, модемы X50 или X55. Большинство этих устройств будут также содержать RF фронтэнд компании.
Сведения о многих терминалах в списке страдают недостаточной полнотой, не для всех устройств они достоверны, список может содержать ошибки. Автор будет признателен за информацию о терминалах 5G, существующих, но не включенных в список, а также за замечания по списку с целью исправления возможных ошибок.
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теги: телеком пятое поколение 5G
© Алексей Бойко,
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