Телеком: Hi3G, Дания, выбрал Ericsson поставщиком модернизированного решения транспортной сети

04.03.2019, MForum.ru

Ericsson обеспечит модернизацию транспортной сети Hi3G с использованием роутеров, готовых к использованию с сетью 5G в ближайшие три года. В рамках контракта будут поставляться решения семейства Ericsson Router 6000, отвечающие требованиям Hi3G к масштабируемости, безопасности и эффективности.

В Дании сеть Hi3G обслуживает порядка 1.3 млн абонентов.

Развертывание транспортного решения Ericsson начнется осенью 2019 года. Система Router 6000 может управляться системой, уже знакомой многим клиентам, которые работали с решением Ericsson MINI-LINK. / ericsson.com

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