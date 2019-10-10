Sony 5G Prototype

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Sony 5G Prototype

10.10.2019, MForum.ru

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Sony 5G Prototype

Официального названия у этой модели нет на 2019.10. Его, например, называют Sony 5G девайс. Создан для целей тестирования и исследований 5G. Доступен для операторов, вендоров, стартапов, занимающихся разработкой приложений 5G. 

Sony 5G терминал

2019.10.10 Облачная версия Need for Speed работает по сети 5G на терминале Sony 5G.

 

Основные особенности

Необычный аппарат с поддержкой как диапазона C-band, в частности 3.5 ГГц, так и диапазона 28 ГГц (n257).

 

Новости продукта

2019.02 Показан на MWC2019. Поддержка миллиметрового диапазона. Платформа Snapdragon 855 + модем X50.

2019.10 В Москве на октябрь 2019 года Sony 5G есть, например, в распоряжении МТС. На открытии Лаборатории 5G на ВДНХ в Москве (МТС с партнерами, в число которых входит Sony), был показан прототип смартфона 5G - Sony 5G. Демонстрирует Sony 5G устройство Игорь Козляковский, старший менеджер по продукту отдела маркетинга мобильных технологий компании Sony в России и странах СНГ. https://youtu.be/PexcsoKrIlk  

В демо-зоне МТС 5G на базе решения Nokia (indoor) аппарат выдавал порядка 1.8 Гбит/c в DL и 82 Мбит/c UL, задержка составляла 9 мс. Было показано, как аппарат позволяет играть в запущенную в облаке Need for Speed последней версии. 

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За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале пресс-релиз компании Билайн.

теги: телеком пятое поколение терминалы 5G Sony

© Алексей Бойко, MForum.ru

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