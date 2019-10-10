Sony 5G Prototype

MForum.ru
10.10.2019,
Официального названия у этой модели нет на 2019.10. Его, например, называют Sony 5G девайс. Создан для целей тестирования и исследований 5G. Доступен для операторов, вендоров, стартапов, занимающихся разработкой приложений 5G.
2019.10.10 Облачная версия Need for Speed работает по сети 5G на терминале Sony 5G.
Основные особенности
Необычный аппарат с поддержкой как диапазона C-band, в частности 3.5 ГГц, так и диапазона 28 ГГц (n257).
Новости продукта
2019.02 Показан на MWC2019. Поддержка миллиметрового диапазона. Платформа Snapdragon 855 + модем X50.
2019.10 В Москве на октябрь 2019 года Sony 5G есть, например, в распоряжении МТС. На открытии Лаборатории 5G на ВДНХ в Москве (МТС с партнерами, в число которых входит Sony), был показан прототип смартфона 5G - Sony 5G. Демонстрирует Sony 5G устройство Игорь Козляковский, старший менеджер по продукту отдела маркетинга мобильных технологий компании Sony в России и странах СНГ. https://youtu.be/PexcsoKrIlk
В демо-зоне МТС 5G на базе решения Nokia (indoor) аппарат выдавал порядка 1.8 Гбит/c в DL и 82 Мбит/c UL, задержка составляла 9 мс. Было показано, как аппарат позволяет играть в запущенную в облаке Need for Speed последней версии.
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале пресс-релиз компании Билайн.
теги: телеком пятое поколение терминалы 5G Sony
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
15.06. [Новости компаний] Телеком: 5G в Китае - быстрый старт / MForum.ru
30.04. [Новости компаний] Телеком: Список терминалов 5G на конец апреля 2019 года / MForum.ru
10.11. [Новости компаний] Телеком: Терминалы 5G становятся все мобильнее / MForum.ru
20.10. [Новинки] Пятое поколение: Xiaomy представила модель Mi Mix 3 / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Motorola One Macro с макро-камерой представлен официально / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 8 Pro представлен в России / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Redmi 8 оснастили 12 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A20s оснастили тройной камерой / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Sony Xperia 8 / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Oppo A9 (2020) и A5 (2020) – бюджетные смартфоны с АКБ 5000 мАч / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Vsmart Bee, Vsmart Star, Vsmart Joy 2+ – вьетнамские смартфоны для российского рынка / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: LG G Pad 5 10.1 FHD – планшет на Qualcomm Snapdragon 821 / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: Realme XT с 64 Мп камерой появился в России / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: Vsmart Live – вьетнамский ответ Redmi Note 7 / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Samsung Galaxy Fold / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 3W / 3WT – смартфоны с батареей 10300 мАч / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: GoPro представила камеры Max и HERO8 Black / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 7 – первый защищенный смартфон с 48 Мп камерой / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: DOOGEE N100 – бюджетный смартфон с премиальным позиционированием и АКБ 10 000 мАч / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Highscreen MAX 3 оснащен АКБ 5000 мАч / MForum.ru
27.09. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A70s получит 64 Мп камеру / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: OnePlus 7T представлен официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Sharp sense3 и sense3 plus представлены официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Sharp AQUOS zero2 получил экран с частотой обновления 240 Гц / MForum.ru