10.10.2019, MForum.ru

Sony 5G Prototype

Официального названия у этой модели нет на 2019.10. Его, например, называют Sony 5G девайс. Создан для целей тестирования и исследований 5G. Доступен для операторов, вендоров, стартапов, занимающихся разработкой приложений 5G.

2019.10.10 Облачная версия Need for Speed работает по сети 5G на терминале Sony 5G.

Основные особенности

Необычный аппарат с поддержкой как диапазона C-band, в частности 3.5 ГГц, так и диапазона 28 ГГц (n257).

Новости продукта

2019.02 Показан на MWC2019. Поддержка миллиметрового диапазона. Платформа Snapdragon 855 + модем X50.

2019.10 В Москве на октябрь 2019 года Sony 5G есть, например, в распоряжении МТС. На открытии Лаборатории 5G на ВДНХ в Москве (МТС с партнерами, в число которых входит Sony), был показан прототип смартфона 5G - Sony 5G. Демонстрирует Sony 5G устройство Игорь Козляковский, старший менеджер по продукту отдела маркетинга мобильных технологий компании Sony в России и странах СНГ. https://youtu.be/PexcsoKrIlk

В демо-зоне МТС 5G на базе решения Nokia (indoor) аппарат выдавал порядка 1.8 Гбит/c в DL и 82 Мбит/c UL, задержка составляла 9 мс. Было показано, как аппарат позволяет играть в запущенную в облаке Need for Speed последней версии.

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теги: телеком пятое поколение терминалы 5G Sony