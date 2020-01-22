ZTE и MTN запускают первую сеть 5G SA в Восточной Африке

22.01.2020, MForum.ru

22 января 2020, пресс-релиз ZTE через MForum.ru.

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 22 января 2020 г. -- Компания ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоратвных и потребительских технологий для мобильного Интернета, и MTN Uganda сообщили о совместном запуске первой в Восточной Африке сети 5G SA. Демонстрация инновационных сценариев использования 5G состоялась в рамках мероприятия под тематическим названием "Испытаем будущее вместе" на территории отеля Nyonyi Garden в столице Уганды Кампале.

ZTE и MTN Uganda представили высокоскоростную сеть 5G SA с рабочим диапазоном частот 60 МГц и фактической скоростью передачи данных на уровне выше 1,494 Гб/с, способную поддерживать широкий спектр прикладных сценариев, включая соединение формата "гигабит без волокна", Cloud XR, прямые трансляции ultra-HD, автономное вождение и дистанционную хирургию.

Это первая сеть 5G SA в Восточной Африке. При ее создании и эксплуатации используется оборудование 5G от компании ZTE в комплексе с решением Common Core, обеспечивающее полное разделение сигнального и пользовательского трафика без участия опорной сети LTE (ЕРС). Посредством легкого и беспроблемного обновления инновационная сеть также способна поддерживать все стандартные приложения 5G, включая uRLLC и mMTC.

Презентация сети 5G SA также включала сеанс передачи данных в режиме реального времени с использованием локальной сети фиксированного беспроводного доступа, демонстрацию бионического робота, а также прикладных сценариев для Cloud VR и других сегментов отраслевой вертикали. Компании-партнеры познакомили собравшихся со всеми возможностями сети 5G как фундамента для формирования интеллектуального общества, а также подтвердили свое твердое намерение и дальше продвигать технологии нового поколения на африканском континенте.

В ходе мероприятия компания ZTE продемонстрировала свои комплексные коммерческие решения 5G, в число которых вошли 5G Common Core, Beyond 100G Transmission, 5G Flexhaul, 5G New Radio и Big Video, а также свои терминалы 5G: смартфоны Axon 10 Pro 5G, маршрутизаторы для установки в помещениях и на открытом воздухе и т. д.

"Наша компания готова делиться своими инновационными технологиями с MTN, - прокомментировал вице-президент ZTE Билл И (Bill Yi). - Мы постоянно наращиваем свой потенциал в сфере создания сетей нового поколения, и на сегодняшний день являемся ключевым поставщиком комплексных решений для мировой отрасли ИКТ".

MTN Group - крупнейший телекоммуникационный оператор Южной Африки и самое масштабное международное телекоммуникационное предприятие региона. На сегодняшний день, компания осуществляет свою деятельность в 21 стране Африки и Ближнего Востоке, а число абонентов MTN превышает 230 миллионов. ZTE сотрудничает с MTN начиная с 2009 года. Сферы партнерства двух компаний охватывают беспроводную связь, опорные сети, передачу данных, энергетическую инфраструктуру, терминалы и сервисы эксплуатационно-технического обслуживания. Китайский разработчик имеет опыт взаимодействия с 11 филиалами MTN в реализации самых разнообразных проектов.

Компания ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.

На сегодняшний день компания заключила 35 договоров о развертывании коммерческих сетей 5G на крупнейших рынках Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за формирование отраслевых стандартов.

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Сети 5G в различных странах мира

Вендоры решений 5G

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