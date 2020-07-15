5G: Nokia представила ПО, которое позволяет переключать радио 4G/LTE в 5G/NR

15.07.2020, MForum.ru

Nokia объявила о доступности программного апгрейда, который позволяет переключить базовые станции 4G в режиме 5G/NR. Это можно сделать практически немедленно примерно с 1 млн трансиверов, до конца года - c 3.1 млн трансиверов и, в течение 2021 года, с более чем 5 млн трансиверов.

Возможные последствия этого - появление у операторов еще больше стимулов и возможностей для рефарминга частот LTE для сетей 5G. Скорее всего, мы такую волну рефарминга вскоре будем наблюдать.

Такой подход позволяет самым решительным образом сэкономить на развертывании сетей 5G. Представьте, что в России уже в этом году можно было бы располагать сетями 5G с территорией покрытия, близкой к территории покрытия GSM. Впрочем, у нас в стране это вряд ли случится. А вот в других странах, где не пытаются сесть в отцепленный вагон, такой сюжет вполне вероятен. Конечно, не одномоментно, предстоит еще дожидаться, чтобы абоненты поменяли свой парк терминалов LTE на терминалы 5G. И это не быстрый процесс.

Тем не менее, учитывая то, что радиооборудованием 4G Nokia пользуется 359 клиентов по всему миру, явление может быть массовым. Nokia располагает также решением DSS, включая 4G/LTE-5G/NR, которое может сделать процесс миграции сколь угодно плавным.

В общем, полезное нововведение, которое заставит многих операторов подумать, что их выбор в пользу 4G от Nokia не был ошибкой.

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