10.10.2019, MForum.ru

Huawei 5G Mobile WiFi

Мобильный роутер (хот-спот) с поддержкой 4G/5G

Вендор

Huawei

Модем 5G

HiSilicon Balong 5000

Краткие данные

Пиковые скорости до 1.56 Гбит/c

Поддержка беспроводной зарядки 15 Вт

Может использоваться как зарядное устройство мощностью до 22.5 Вт.

Есть модификация Huawei 5G Mobile WiFi PRO

Новости продукта

2019.10 Представлен на сети оператора O2 UK. Фото.

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теги: телеком пятое поколение терминалы 5G Sony