Телеком: Анонсировано более 30 пользовательских устройств с поддержкой 5G

14.03.2019, MForum.ru

Аналитики Hadden Telecoms подсчитали число анонсированных устройств 5G и составили список из 22 устройств. Редакция MForum дополнила этот список известными нам устройствами 5G, которые не входили в исходный список, а также дополнила информацию сведениями об используемых в устройствах модемах 5G.



Телефоны

Huawei Mate X Foldable / Huawei Balong 5000 LG V50 ThinQ / Qualcomm X50 Motorola Moto Mod (аксессуар для смартфона Moto Z3) / Qualcomm X50 OnePlus 5G / Qualcomm X50 Oppo Find X 5G (прототип) Samsung SM-G97 Galaxy S10 5G / Qualcomm X50 Samsung Galaxy Fold 5G TCL Alcatel 7 Xiaomy Mi Mix 3 5G / Qualcomm X50 ZTE Axon 10 Pro 5G / Qualcomm X50



CPE

Askey 5G CPE, Qualcomm X50 China Mobile Forerunner 5G Smart Hub, Qualcomm X50 D-Link DWR-2010 5G NR Enchanced Router/Gateway HTC 5G Hub (мобильный хот-спот), Qulcomm X50 Huawei 5G CPE Pro mmWave, Balong 5000 Huawei 5G CPE Pro sub 6 GHz, Balong 5000 Huawei 5G Outdoor CPE, Balong 5000 Huawei 5G Mobile WiFi (мобильный хот-спот), Balong 5000 Inseego 5G Mobile Hotspot, Qualcomm X50 Inseego R1000 5G Home Router NetComm outdoor CPE, Qualcomm X50 NetComm 5G Mobile Hotspot, Qualcomm X50 NetComm 5G Indoor CPE, Qualcomm X50 Netgear Nighthawk M2 5G (мобильный хот-спот), Qualcomm X50 Netgear Nighthawk M5 Fusion MR5000 5G (мобильный хот-спот), Qualcomm X50 Nokia FastMile 5G home gateway Nubia Mini 5G, Qualcomm X50 Samsung SFG-D01000 5G TCL 5G USB data terminal WNC outdoor, Qualcomm X50 WNC MHS, Qualcomm X50

Выход практически всех этих устройства ожидается в 2019 году.

Фото многих из этих устройств вы могли видеть в телеграм-канале abloudRealTime в дни проведения MWC2019 в Барселоне.

Документ с подборкой информации о терминалах 5G первой волны можно найти здесь.

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теги: телеком пятое поколение