Телеком: Анонсировано более 30 пользовательских устройств с поддержкой 5G

MForum.ru

Телеком: Анонсировано более 30 пользовательских устройств с поддержкой 5G

14.03.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Аналитики Hadden Telecoms подсчитали число анонсированных устройств 5G и составили список из 22 устройств. Редакция MForum дополнила этот список известными нам устройствами 5G, которые не входили в исходный список, а также дополнила информацию сведениями об используемых в устройствах модемах 5G.

Телефоны

  1. Huawei Mate X Foldable / Huawei Balong 5000
  2. LG V50 ThinQ / Qualcomm X50
  3. Motorola Moto Mod (аксессуар для смартфона Moto Z3)  / Qualcomm X50
  4. OnePlus 5G / Qualcomm X50
  5. Oppo Find X 5G (прототип)
  6. Samsung SM-G97 Galaxy S10 5G / Qualcomm X50
  7. Samsung Galaxy Fold 5G
  8. TCL Alcatel 7
  9. Xiaomy Mi Mix 3 5G / Qualcomm X50
  10. ZTE Axon 10 Pro 5G / Qualcomm X50


CPE

  1. Askey 5G CPE, Qualcomm X50
  2. China Mobile Forerunner 5G Smart Hub, Qualcomm X50
  3. D-Link DWR-2010 5G NR Enchanced Router/Gateway
  4. HTC 5G Hub (мобильный хот-спот), Qulcomm X50
  5. Huawei 5G CPE Pro mmWave, Balong 5000
  6. Huawei 5G CPE Pro sub 6 GHz, Balong 5000
  7. Huawei 5G Outdoor CPE, Balong 5000
  8. Huawei 5G Mobile WiFi (мобильный хот-спот), Balong 5000
  9. Inseego 5G Mobile Hotspot, Qualcomm X50
  10. Inseego R1000 5G Home Router
  11. NetComm outdoor CPE, Qualcomm X50
  12. NetComm 5G Mobile Hotspot, Qualcomm X50
  13. NetComm 5G Indoor CPE, Qualcomm X50
  14. Netgear Nighthawk M2 5G (мобильный хот-спот), Qualcomm X50
  15. Netgear Nighthawk M5 Fusion MR5000 5G (мобильный хот-спот), Qualcomm X50
  16. Nokia FastMile 5G home gateway
  17. Nubia Mini 5G, Qualcomm X50
  18. Samsung SFG-D01000 5G
  19. TCL 5G USB data terminal
  20. WNC outdoor, Qualcomm X50
  21. WNC MHS, Qualcomm X50 

Выход практически всех этих устройства ожидается в 2019 году. 

Фото многих из этих устройств вы могли видеть в телеграм-канале abloudRealTime в дни проведения MWC2019 в Барселоне. 
Документ с подборкой информации о терминалах 5G первой волны можно найти здесь. 

+

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62

теги: телеком пятое поколение  

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

11.03. [Новости компаний] Телеком: Huawei представил на MWC2019 новое решение для беспроводного транспорта / MForum.ru

10.03. [Новости компаний] Телеком: T-Mobile не боится инвестировать в миллиметровый диапазон ради 5G / MForum.ru

06.03. [Новости компаний] Телеком: Развертывание сетей 5G обойдется в $2.7 триллиона до 2020 года / MForum.ru

05.03. [Новости компаний] Телеком: Вторым поставщиком решений 5G для US Cellular станет Nokia / MForum.ru

05.03. [Новости компаний] Телеком: В Чехии отказались от идеи единого инфраструктурного оператора и распределят частоты с аукциона / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 13:00 colleen Тема: Стоит ли менять Айфон 7 32гб на Айфон 6с 128гб?
ну только если вам гигабайты нужны
Сегодня 12:59 colleen Тема: Телефон для игры
ну раз не ответили, то купила самсунг а7 :)
12.03.2019 17:15 El13 Тема: посоветуйте смартфон за 15000 рублей
пожалуйста, помогите советом. нужно выбрать смартфон, где-то за 15000 руб. (около 6000 грн) главные требования-хорошая камера и звук, при прослушивании музыки в наушниках.
12.03.2019 11:20 Juraev Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 40 41 42 43 44)
Привет у меня проблема с Код сети что делать Билайн А105 232X-2ABGRU2 862647020769639
11.03.2019 14:07 Grann1 Тема: Сравнение Samsung Galaxy Fold vs Huawei Mate X
Согласно последним данным, смартфон Samsung Galaxy Fold или Galaxy F будет оснащен двумя аккумуляторами емкостью по 2200 мА•ч, то есть суммарная емкость аккумуляторов будет равна 4400 мА•ч. Huawei ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

14.03. [Новинки] Слухи: Гибкий Moto Razr будет дешевле конкурентов от Huawei и Samsung / MForum.ru

14.03. [Новинки] Слухи: Готовится к анонсу Oppo A5s / MForum.ru

13.03. [Новинки] Слухи: Vivo S1 получит оригинальную подъемную конструкцию камеры / MForum.ru

13.03. [Новинки] Слухи: Hisense U30 со Snapdragon 675 будет представлен 14 марта на AWE 2019 / MForum.ru

13.03. [Новинки] Анонсы: Fly Banana — изогнутый телефон без 4G и слайдера / MForum.ru

12.03. [Новинки] Анонсы: Oppo тизерит суббренд (линейку) смартфонов Reno / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 / 10 Plus доступны в России для предзаказа / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A30 появился в России / MForum.ru

07.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Oppo F11 и F11 Pro / MForum.ru

07.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P Smart+ 2019 (Enjoy 9S) оснастили строенной камерой / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Meizu Note 9 с 48 Мп камерой и Snapdragon 675 представлен официально / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Tab 5 с 8-дюймовым дисплеем / MForum.ru

06.03. [Новинки] Это интересно: Figgers F3 — первый 5G-смартфон сделанный в США / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Realme получил Helio P70 и емкий аккумулятор / MForum.ru

05.03. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла спецификации Samsung Galaxy A60 / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Vivo представила первый смартфон суббренда IQOO / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 7 Pro — сенсор Sony и чипсет Snapdragon 675 / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Blackview Max 1 с лазерным проектором оценен в $400 / MForum.ru

01.03. [Новинки] Слухи: Сегмент бюджетных смартфонов пополнит Huawei Y6 Prime 2019 / MForum.ru

28.02. [Новинки] MWC 2019: Представлены смартфоны Alcatel 1s, 3, 3L и планшет 3T 10 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: