Телеком: Анонсировано более 30 пользовательских устройств с поддержкой 5G

MForum.ru
14.03.2019,
Аналитики Hadden Telecoms подсчитали число анонсированных устройств 5G и составили список из 22 устройств. Редакция MForum дополнила этот список известными нам устройствами 5G, которые не входили в исходный список, а также дополнила информацию сведениями об используемых в устройствах модемах 5G.
Телефоны
CPE
Выход практически всех этих устройства ожидается в 2019 году.
Фото многих из этих устройств вы могли видеть в телеграм-канале abloudRealTime в дни проведения MWC2019 в Барселоне.
Документ с подборкой информации о терминалах 5G первой волны можно найти здесь.
+
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62
теги: телеком пятое поколение
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
11.03. [Новости компаний] Телеком: Huawei представил на MWC2019 новое решение для беспроводного транспорта / MForum.ru
10.03. [Новости компаний] Телеком: T-Mobile не боится инвестировать в миллиметровый диапазон ради 5G / MForum.ru
06.03. [Новости компаний] Телеком: Развертывание сетей 5G обойдется в $2.7 триллиона до 2020 года / MForum.ru
05.03. [Новости компаний] Телеком: Вторым поставщиком решений 5G для US Cellular станет Nokia / MForum.ru
05.03. [Новости компаний] Телеком: В Чехии отказались от идеи единого инфраструктурного оператора и распределят частоты с аукциона / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: Гибкий Moto Razr будет дешевле конкурентов от Huawei и Samsung / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: Готовится к анонсу Oppo A5s / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи: Vivo S1 получит оригинальную подъемную конструкцию камеры / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи: Hisense U30 со Snapdragon 675 будет представлен 14 марта на AWE 2019 / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Fly Banana — изогнутый телефон без 4G и слайдера / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Oppo тизерит суббренд (линейку) смартфонов Reno / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 / 10 Plus доступны в России для предзаказа / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A30 появился в России / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Oppo F11 и F11 Pro / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P Smart+ 2019 (Enjoy 9S) оснастили строенной камерой / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Meizu Note 9 с 48 Мп камерой и Snapdragon 675 представлен официально / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Tab 5 с 8-дюймовым дисплеем / MForum.ru
06.03. [Новинки] Это интересно: Figgers F3 — первый 5G-смартфон сделанный в США / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Realme получил Helio P70 и емкий аккумулятор / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла спецификации Samsung Galaxy A60 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Vivo представила первый смартфон суббренда IQOO / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 7 Pro — сенсор Sony и чипсет Snapdragon 675 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Blackview Max 1 с лазерным проектором оценен в $400 / MForum.ru
01.03. [Новинки] Слухи: Сегмент бюджетных смартфонов пополнит Huawei Y6 Prime 2019 / MForum.ru
28.02. [Новинки] MWC 2019: Представлены смартфоны Alcatel 1s, 3, 3L и планшет 3T 10 / MForum.ru