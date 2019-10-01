Huawei 5G Mobile WiFi

MForum.ru

Huawei 5G Mobile WiFi

10.10.2019, MForum.ru

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Huawei 5G Mobile WiFi --- Терминалы 5G

Мобильный роутер (хот-спот) с поддержкой 4G/5G

 

Вендор

Huawei

 

Модем 5G

HiSilicon Balong 5000 

 

Краткие данные

Пиковые скорости до 1.56 Гбит/c

Поддержка беспроводной зарядки 15 Вт

Может использоваться как зарядное устройство мощностью до 22.5 Вт.

Есть модификация Huawei 5G Mobile WiFi PRO

 

Новости продукта

2019.10 Представлен на сети оператора O2 UK. Фото

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теги: телеком пятое поколение терминалы 5G Sony

© Алексей Бойко, MForum.ru

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Публикации по теме:

10.10. [Новости компаний] Huawei 5G Mobile WiFi / MForum.ru

30.04. [Новости компаний] Телеком: Список терминалов 5G на конец апреля 2019 года / MForum.ru

14.03. [Новости компаний] Телеком: Анонсировано более 30 пользовательских устройств с поддержкой 5G / MForum.ru

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