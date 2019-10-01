MForum.ru
10.10.2019,
Мобильный роутер (хот-спот) с поддержкой 4G/5G
Вендор
Huawei
Модем 5G
HiSilicon Balong 5000
Краткие данные
Пиковые скорости до 1.56 Гбит/c
Поддержка беспроводной зарядки 15 Вт
Может использоваться как зарядное устройство мощностью до 22.5 Вт.
Есть модификация Huawei 5G Mobile WiFi PRO
Новости продукта
2019.10 Представлен на сети оператора O2 UK. Фото.
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теги: телеком пятое поколение терминалы 5G Sony
© Алексей Бойко,
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