Телеком: Как стартует 5G в Китае - что сегодня, чего ждем в 2020 году

MForum.ru
05.12.2019,
Несколько цифр и фактов о 5G в Китае. Ничего особо нового, но все же стоит обо всем этом помнить, говоря о трендах развития 5G в мире.
К моменту запуска 5G сетей всеми крупнейшими операторами в Китае, China Mobile, China Unicom и China Telecom собрали около 10 миллионов предварительных заявок от абонентов на подключение к сетям 5G (это к концу октября). Вот такой наглядный ответ на вопрос "востребован ли 5G абонентами".
Планы China Mobile на 2020 год - до 70 млн подключенных абонентов 5G, а также порядка 50 млн подключенных устройств "умного дома". Продажи смартфонов с поддержкой 5G, как ожидается, пробьют порог в 100 млн.
Китайские производители смартфонов готовы обеспечивать спрос потребителей - Huawei, Vivo, Xiaomi, Oppo и ZTE - все выпустили хотя бы одну или более модель 5G, адресованную внутреннему рынку. Поскольку от 5G принято ожидать многого, в этих моделях предусматривается запас вычислительной мощности, уделяется особое внимание энерговооруженности, экранам и функциональности камеры.
Цены на смартфоны 5G уверенно уходят вниз от отметки $1000. Vivo представила смартфон ценой $655 (20000 NT$), Xiaomi и вовсе предлагает модель 5G с ценой чуть ниже $500. Эта компания, очевидно, делает серьезную ставку на рынок 5G, обещая выпустить до 10 новых моделей смартфонов 5G в 2020 году для различных потребительских секторов.
Свою долю рынка 5G несомненно захотят получить и производители смартфонов второго эшелона. Их первые модели увидят свет в 2q2020, они нарастят конкуренцию в ценовом диапазоне от $300 до $500.
Аналитики Canalys подсчитали, что проникновение смартфонов 5G достигнет 13.2% в 2020 году, а к 2023 году поставки смартфонов 5G могут превысить в объемах поставки смартфонов 4G. Основными пользовательскими приложениями, которые будут стимулировать спрос на 5G, как ожидается, станут онлайн-игры, мультимедийный контент и VR.
Конечно для этого производителям придется решить проблемы с необходимостью батареи большой емкости и лучшими возможностями рассеивания тепла.
Важным аспектом будут быстрые зарядки. Сейчас уже есть QuickCharge от Qualcomm (до 28 Вт), Super Charge от Huawei (до 40 Вт) и безумная SuperVOOC 2.0 от Oppo, способная выдавать мощности до 65 Вт (этот безумный режим поддерживает, например, Oppo Reno Ace, заряжаясь полностью за полчаса).
Разумеется не дремлют и в Xiaomi и в Lenovo - у них тоже есть зарядки по 65 Вт, а ZMI и APE показывают компактные зарядники 65 Вт на базе технологии GaN. Так что 65 Вт очень быстро может стать чем-то вроде временного отраслевого стандарта.
Модули камер также продолжают "набирать" мегапиксели и разрешение. В Xiaomi Realme и новом Redmi поддерживается до 64 мпикс, в CC9 Pro будет пять камер, основная с разрешением 108 мпикс, матрицей Samsung Electronics ISOCell Bright HMX и собственным ПО для обработки изображений.
В общем, 5G будет совершенно массовым явлением в Китае уже начиная с 2020 года, и никто здесь не сомневается, а востребованной ли окажется новая технология. Как в иных странах, где никак не получается решить вопрос с раздачей операторам частот 5G.
Источник: digitimes.com
Ситуация с 5G на зарубежных рынках.
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.
теги: телеком пятое поколение 5G Китай терминалы 5G тренды число подключений
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
04.12. [Новости компаний] Телеком: T-Mobile US существенно расширяет зону обслуживания сети 5G за счет перехода к использованию частот 600МГц / MForum.ru
01.12. [Новости компаний] Телеком: Билайн показал кейс применения 5G в телемедицине. Часть 1 / MForum.ru
28.11. [Новости компаний] IT | Кибербезопасность: Trend Micro представила новое исследование о безопасности сетей 5G и телекоммуникаций / MForum.ru
27.11. [Новости компаний] Телеком: IDC повышает прогнозы отгрузки смартфонов 5G в 2020 году до 190 млн / MForum.ru
03.12. [Новинки] Слухи: Strike F10 и Strike F30 – «звонилки» от BQ / MForum.ru
03.12. [Новинки] Слухи: Motorola One Hyper – первый смартфон Motorola с выдвижной камерой / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Раскладной Nokia 2720 Flip доступен для предзаказа в России / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Крепыш Nokia 800 появился в России / MForum.ru
29.11. [Новинки] Слухи: Honor P40 Pro получит 8 камер / MForum.ru
28.11. [Новинки] Это интересно: 5G-смартфон за 1000 юаней появится в 2021 году / MForum.ru
28.11. [Новинки] Слухи: OPPO Reno 3 Pro 5G показался на официальном рендере / MForum.ru
28.11. [Новинки] Слухи: Redmi K30 – смартфон с двойной фронтальной камерой и поддержкой 5G / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: BQ 5732L Aurora SE представлен официально / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Rabbit 2S – недорогие детские смарт-часы / MForum.ru
26.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S11+ замечен на рендерах / MForum.ru
26.11. [Новинки] Компоненты: MediaTek Dimensity 1000 – 5G чипсет MediaTek / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Honor V30 и V30 Pro представлены официально / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: Huawei представила колонку Sound X / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro представлен официально / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Samsung работает над новым бюджетным планшетом / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи смартфонов VinSmart / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Nokia 220 4G появился в России / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: В России представлен Redmi Note 8T с поддержкой NFC / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro / MForum.ru