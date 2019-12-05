Телеком: Как стартует 5G в Китае - что сегодня, чего ждем в 2020 году

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Телеком: Как стартует 5G в Китае - что сегодня, чего ждем в 2020 году

05.12.2019, MForum.ru

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Несколько цифр и фактов о 5G в Китае. Ничего особо нового, но все же стоит обо всем этом помнить, говоря о трендах развития 5G в мире.

К моменту запуска 5G сетей всеми крупнейшими операторами в Китае, China Mobile, China Unicom и China Telecom собрали около 10 миллионов предварительных заявок от абонентов на подключение к сетям 5G (это к концу октября). Вот такой наглядный ответ на вопрос "востребован ли 5G абонентами".

Планы China Mobile на 2020 год - до 70 млн подключенных абонентов 5G, а также порядка 50 млн подключенных устройств "умного дома". Продажи смартфонов с поддержкой 5G, как ожидается, пробьют порог в 100 млн.

Китайские производители смартфонов готовы обеспечивать спрос потребителей - Huawei, Vivo, Xiaomi, Oppo и ZTE - все выпустили хотя бы одну или более модель 5G, адресованную внутреннему рынку. Поскольку от 5G принято ожидать многого, в этих моделях предусматривается запас вычислительной мощности, уделяется особое внимание энерговооруженности, экранам и функциональности камеры.

Цены на смартфоны 5G уверенно уходят вниз от отметки $1000. Vivo представила смартфон ценой $655 (20000 NT$), Xiaomi и вовсе предлагает модель 5G с ценой чуть ниже $500. Эта компания, очевидно, делает серьезную ставку на рынок 5G, обещая выпустить до 10 новых моделей смартфонов 5G в 2020 году для различных потребительских секторов.

Свою долю рынка 5G несомненно захотят получить и производители смартфонов второго эшелона. Их первые модели увидят свет в 2q2020, они нарастят конкуренцию в ценовом диапазоне от $300 до $500.

Аналитики Canalys подсчитали, что проникновение смартфонов 5G достигнет 13.2% в 2020 году, а к 2023 году поставки смартфонов 5G могут превысить в объемах поставки смартфонов 4G. Основными пользовательскими приложениями, которые будут стимулировать спрос на 5G, как ожидается, станут онлайн-игры, мультимедийный контент и VR.

Конечно для этого производителям придется решить проблемы с необходимостью батареи большой емкости и лучшими возможностями рассеивания тепла.

Важным аспектом будут быстрые зарядки. Сейчас уже есть QuickCharge от Qualcomm (до 28 Вт), Super Charge от Huawei (до 40 Вт) и безумная SuperVOOC 2.0 от Oppo, способная выдавать мощности до 65 Вт (этот безумный режим поддерживает, например, Oppo Reno Ace, заряжаясь полностью за полчаса).

Разумеется не дремлют и в Xiaomi и в Lenovo - у них тоже есть зарядки по 65 Вт, а ZMI и APE показывают компактные зарядники 65 Вт на базе технологии GaN. Так что 65 Вт очень быстро может стать чем-то вроде временного отраслевого стандарта.

Модули камер также продолжают "набирать" мегапиксели и разрешение. В Xiaomi Realme и новом Redmi поддерживается до 64 мпикс, в CC9 Pro будет пять камер, основная с разрешением 108 мпикс, матрицей Samsung Electronics ISOCell Bright HMX и собственным ПО для обработки изображений.

В общем, 5G будет совершенно массовым явлением в Китае уже начиная с 2020 года, и никто здесь не сомневается, а востребованной ли окажется новая технология. Как в иных странах, где никак не получается решить вопрос с раздачей операторам частот 5G.

Источник: digitimes.com

Ситуация с 5G на зарубежных рынках.

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теги: телеком пятое поколение 5G Китай терминалы 5G тренды число подключений 

© Алексей Бойко, MForum.ru

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