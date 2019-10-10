OnePlus 7T Pro 5G McLaren

MForum.ru

OnePlus 7T Pro 5G McLaren

10.10.2019, MForum.ru

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OnePlus 7T Pro 5G McLaren 

 Анонсированный в октябре 2019 года первый в мире смартфон с поддержкой диапазона 600 МГц. Предполагается эксклюзивное применение на сети 5G T-Mobile. 

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теги: телеком пятое поколение терминалы 5G Sony

© Алексей Бойко, MForum.ru

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