10.10.2019, MForum.ru

OnePlus 7T Pro 5G McLaren

Анонсированный в октябре 2019 года первый в мире смартфон с поддержкой диапазона 600 МГц. Предполагается эксклюзивное применение на сети 5G T-Mobile.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале пресс-релиз компании Билайн.

теги: телеком пятое поколение терминалы 5G Sony