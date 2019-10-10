OnePlus 7T Pro 5G McLaren 

MForum.ru
10.10.2019,
Анонсированный в октябре 2019 года первый в мире смартфон с поддержкой диапазона 600 МГц. Предполагается эксклюзивное применение на сети 5G T-Mobile.
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале пресс-релиз компании Билайн.
теги: телеком пятое поколение терминалы 5G Sony
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
10.10. [Новости компаний] Sony 5G Prototype / MForum.ru
10.10. [Новости компаний] Huawei 5G Mobile WiFi / MForum.ru
10.10. [Новости компаний] Huawei 5G Mobile WiFi / MForum.ru
10.09. [Новости компаний] Терминалы 5G / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Honor 9X появится в России / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus 7 Pro доступен в России / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi 9 Lite. Mi Band 4 в подарок / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Blackview BV9800 Pro снабдили 48 Мп камерой и тепловизором / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Honor 20 Lite (Youth Edition) представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Samsung Galaxy A51 / MForum.ru
22.10. [Новинки] Компоненты: В 2020 MediaTek планирует представить 5G-чипсет для смартфонов среднего класса / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: HTC выпускает еще один блокчейн-телефон - Exodus 1s / MForum.ru
20.10. [ПО] Анонсы: Объявлен список моделей Xiaomi, которые получат MIUI 11 / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: В России появится смартфон TCL PLEX / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 2 Z оценен в 29 990 рублей / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Oppo Reno 2 / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 4 представлен официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X5 – бюджетный защищенный смартфон с 4G / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: BQ 5731L Magic S с поддержкой NFC представлен официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: Samsung работает над Galaxy A5? / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Motorola One Macro с макро-камерой представлен официально / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 8 Pro представлен в России / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Redmi 8 оснастили 12 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A20s оснастили тройной камерой / MForum.ru