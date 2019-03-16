Телеком: В SK Telecom собираются монетизировать сеть 5G за счет краевых вычислений

MForum.ru
16.03.2019,
SK Telecom объявила о запуске платформы 5G Mobile Edge Computing Open Platform в надежде объединить две самые перспективные темы отрасли.
Те, кто в этом году следил за работой MWC, могли заметить, что к теме, обсуждавшейся уже несколько лет, то есть 5G, добавилась тема так называемых краевых вычислений, которая получила толику внимания. И это может свидетельствовать о более прагматичном подходе к инвестициям в подключенность. Похоже, сотовые компании постепенно отстраиваются от хайпа, связанного с 5G, и начинают задумывать о монетизации технологических возможностей, которые предоставляет 5G. И если 5G - это безусловный шаг вперед, то и краевые вычисления - это также движение в правильном направлении.
"Запуская платформу 5G Mobile Edge Computing Platform (MEC), SK Telecom обеспечивает основу для расширения экосистемы и ускорения запуска услуг 5G", - поясняет Park Jin-hyo, главный технический директор SK Telecom. "SK Telecom займется объединением усилий с различными компаниями по всему миру, чтобы ускорить внедрение услуг на основе MEC".
В рамках этой инициативы, SK Telecom предложит корпоративным заказчикам возможность повышения качества опыта клиентов (QoE), подключая их сервисный сервер или дата-центр к платформе MEC SK Telecom. Оператор также предоставит доступ к открытым API, что позволит заказчикам разрабатывать услуги на базе MEC 5G.
За счет такого подхода становится возможным реализовывать идеи, наподобие "умной фабрики". В частности, SK Telecom обещает сокращение задержек вплоть до 60% за счет использования краевых вычислений.
Традиционные подходы к получению доходов в телекоме основывались на маркетинговых стратегиях, ориентированных на потребителя. В случае с 5G, это мало применимо. Слишком уж значительные инвестиции потребуются для развертывания сети. Их не получится компенсировать за счет традиционных потребителей услуг подключенности. Чтобы реализовать потенциал 5G, необходимо запускать более креативные проекты с B2B-клиентами.
То, что во время MWC2019 сформировалось вполне явное понимание этого факта - это важный и приятный результат, не менее важный, чем первые запуски сетей 5G. Фокус на краевых вычислениях и ослабление хайпа вокруг 5G создают прочную основу для прогресса. Теперь разговоры об окупаемости сетей 5G станут куда более реалистичными, чем они были ранее. И это важное достижение, ведь 5G это не самоцель, а катализатор для получения отраслью новых доходов.
По материалам: telecoms.com
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теги: телеком SK Telecom 5G пятое поколение edge computing
© Алексей Бойко,
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