5G:В Турции аукцион по продаже частот 5G принес правительству $3.53 млрд – намного больше, чем рассчитывали получить чиновники

17.10.2025, MForum.ru

  • Turkcell потратил $1,224 млрд на пакеты A1 (700 МГц) и B1, B4, B5, B6 (3.5 ГГц);
  • Turk Telecom за $1.094 млрд приобрел A3 (700 МГц) и B2, B7, B8 (3.5 ГГц);
  • Vodafone за $627 млн купил A2 (700 МГц) и B3 (3.5 ГГц).

Запуск сетей 5G в Турции планируется на 1 апреля 2026 года.

Помимо покупки частот 5G турецкие операторы будут иметь право на использование частот 2G/4G до 31 декабря 2042 года. Для это им придется платить по 5% от валового дохода. Правительство Турции берет курс на локализацию оборудования, в новых сетях до 30% должны составлять продукты, полностью разработанные в Турции. Основными кандидатами на роль местных вендоров являются компании ULAK и i2i Systems.

Турция заметно отстала от других стран во внедрении сетей новых поколений. Аукцион 4G состоялся только в 2015 году. Но, как видим, есть решимость двигаться вперед. Решимость, подкрепленная частотами 3.5 ГГц и 700 МГц.

--

