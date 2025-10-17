5G:В Турции аукцион по продаже частот 5G принес правительству $3.53 млрд – намного больше, чем рассчитывали получить чиновники

MForum.ru
17.10.2025,
Запуск сетей 5G в Турции планируется на 1 апреля 2026 года.
Помимо покупки частот 5G турецкие операторы будут иметь право на использование частот 2G/4G до 31 декабря 2042 года. Для это им придется платить по 5% от валового дохода. Правительство Турции берет курс на локализацию оборудования, в новых сетях до 30% должны составлять продукты, полностью разработанные в Турции. Основными кандидатами на роль местных вендоров являются компании ULAK и i2i Systems.
Турция заметно отстала от других стран во внедрении сетей новых поколений. Аукцион 4G состоялся только в 2015 году. Но, как видим, есть решимость двигаться вперед. Решимость, подкрепленная частотами 3.5 ГГц и 700 МГц.
