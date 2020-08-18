Развитие сетей: На российских сетях Tele2 установлено 25 тысяч новых BS Ericsson

MForum.ru
18.08.2020,
Ericsson сообщает, что Tele2 Россия за с начала 2019 года ввела в эксплуатацию 25 тысяч новых BS Ericsson на территории России. Это половина от 50 тысяч базовых станций, контракт на поставку которых компании анонсировали в Барселоне на MWC2019. Это оборудование с тех пор поступило в 27 регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург.
Существующие объемы строительства пока что не дали Tele2 какого-то существенного улучшения качества услуг. Напомню данные статистики Ookla за первое полугодие 2020 года. Оператор Tele2 проигрывает всем конкурентам по показателю скорости передачи данных:
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теги: Tele2 Россия развитие сетей Ericsson вендоры число базовых станций
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