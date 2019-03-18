MWC2019: Интервью: С роадмепом Qualcomm мы уверенно чувствуем себя на рынке 5G

18.03.2019, MForum.ru

В дни выставки редакции MForum.ru удалось пообщаться c Ignacio Contreras, директором по маркетингу продуктов, Qualcomm Technologies, Inc. Разговор шел о модемах 5G, представленных и анонсированных компанией в рамках MWC2019. Вашему вниманию - конспект встречи.

Ignacio Contreras, директор по маркетингу продуктов, Qualcomm Technologies

Можно говорить о коммерческой доступности модемов Qulcomm X50 5G - они доступны OEM-производителям, на выставке представлено несколько моделей смартфонов с этим модемом (Samsung X10 5G, LG V50 ThinQ, ZTE Axon 10 PRO 5G, Xiaomi Mi MIX 3 5G и другие). И не только смартфоны, но и мобильные точки доступа и CPE (WNC, Netgear, NetComm, Nubia, Inseego, China Mobile, HTC и других производителей), а также модули, например, Sierra Wireless, Quectel, Telit и других. Кроме того, компания Qualcomm уже направляет прототипы модемов X55 отдельным OEM-производителям, на базе этой новинки разрабатываются устройства. Появления устройств с X55 на рынке можно ожидать позднее в этом году, ближе к концу года.

Хотелось бы вкратце напомнить основные вехи - как мы пришли к X55.

1 октября 2016 года мы анонсировали модем Qualcomm X50 5G. И в декабре 2018 года мы сообщили о готовности этого модема. Он рассчитан на работу с мобильной платформой Snapdragon 855 - интегрированный модем платформы обеспечивает поддержку 4G, 3G, 2G, а внешний дискретный модем X50 поддерживает работу с 5G, как в диапазонах ниже 6 ГГц, так и в миллиметровом диапазоне.

Мы ожидаем, что конфигурация 855 + X50 станет основой почти всех мобильных абонентских устройств 5G первой волны, которые будут выходить в первой половине 2019 года. Удобство такой конфигурации еще и в том, что производители могут использовать одну и ту же базовую платформу для выпуска устройств с поддержкой 2G/3G/4G - без поддержки 5G, и с такой поддержкой.

В феврале 2019 года мы анонсировали новый модем - Qualcomm X55, который вместе с обновленным решением RF-фронтэнда станет основой для появления второй волны устройств с поддержкой 5G. Это многорежимный модем с поддержкой всех видов связи - от 2G до 5G, он поддерживает сети SA и NSA, диапазоны ниже 6 ГГц и миллиметровых волн.

Qualcomm предлагает комплексное решение от модема до антенны 5G - уникальное решение. Но и на этом мы не остановимся, поскольку, как вы слышали, мы также анонсировали разработку SoC, которая будет включать интегрированный модем 5G. Ожидать его готовности можно будет в 2q2019.

Все это дает основания компании Qualcomm уверенно ощущать себя на весьма конкурентном рынке чипсетов и платформ для мобильных устройств. Эта уверенность основывается на ряде технологических особенностей и достижений компании. В частности, это новый интегрированный RF фронт-энд, разработанный компанией. Аналогичных решений на рынке пока что не видно. В этом плане у Qualcomm сильная позиция, достигнутая в ходе активных разработок в которые компания непрерывно инвестирует.

Модемы Qualcomm 5G будут использоваться не только в смартфонах или планшетах, но и в мобильных компьютерах, мобильных хотспотах и в других устройствах.

В 2020 году экосистема устройств с поддержкой 5G получит серьезное пополнение за счет устройств на базе модема Qualcomm X55. В пользу Qualcomm говорит также то, что мы не просто “разрабатываем чипы”, но также компания активно участвует в разработке технологий и их стандартизации, что обеспечивает нам дополнительное конкурентное преимущество.

У нас также сформирован значительный опыт разработки передовых чипсетов к моменту появления очередного поколения технологий мобильной связи.

Если посмотреть на других участников рынка, то не все из них обладают достаточным опытом создания изделий для рынка мобильных устройств. Кроме того, мало обладать технологией, как таковой, нужны еще навыки работы с форм-фактором мобильных устройств. Нужны навыки создания комплексных интегральных решений, практически без использования дискретных компонентов.

По-сути, можно говорить об уникальности позиции Qualcomm на рынке.

Несколько слов о мифах, которые были разрушены во время MWC2019.

Прежде всего, еще совсем недавно шли разговоры о том, что до 2020 года на рынке не появятся абонентские устройства с поддержкой 5G. Это оказалось неправдой.

Кое-кто поторопился заявить о том, что первые устройства 5G будут большими и тяжелыми, а также для их питания придется постоянно использовать внешнюю батарею. Заявили и ошиблись, как вы можете видеть.

Представленные на выставке MWC2019 мобильные устройства с поддержкой 5G выполнены в основном в классическом для флагманов форм-факторе, они энергоэффективны и готовы часами работать без необходимости перезарядки.

Кто-то опасался, что устройства с поддержкой 5G будут стоить намного больше, чем смартфоны 4G. Не случилось и этого, многие из аппаратов с поддержкой 5G можно будет приобрести за сумму заметно меньшую, чем тысяча долларов.

В итоге сейчас очевидно, что нет смысла откладывать внедрение 5G до 2020 года. Уже в этом году десятки миллионов человек получат опыт взаимодействия с сетями 5G и устройствами с поддержкой 5G в самых различных регионах мира.

Важно отметить, что взаимодействуя в ближайшие годы с сетями 5G, люди зачастую будут получать не только опыт 5G, нередко это будет опыт взаимодействия с комбинацией 5G + AI или 5G + AI + робототехника. Сети 5G открывают перед нами целый ряд возможностей, которые не получалось реализовать на технологиях предыдущих поколений.

Развертывание сетей 5G стимулирует предприятия из различных отраслей думать над разнообразными возможностями интеграции решений, основанных на мобильной подключенности, мы вправе ожидать появления все новых и новых приложений, опирающихся на сети 5G, которые помогут решать самые разные задачи в нашей повседневной жизни.

+

Также по теме: ранние устройства 5G

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62

теги: телеком Qualcomm MWC MWC2019 5G пятое поколение чипсеты