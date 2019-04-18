Микроэлектроника: TSMC и Samsung сразятся за заказы на чипы 5G

MForum.ru

Микроэлектроника: TSMC и Samsung сразятся за заказы на чипы 5G

18.04.2019, MForum.ru

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TSMC и Samsung Foundry раскрыли больше информации о своих возможностях, основанных на использовании EUV и теперь соревнуются за заказы на чипы для смартфонов, которые обеспечат им возможность подключений к сетям 5G.

Заказы на чипы модемов 5G от ключевых участников рынка это значимый сегмент для нового производства, основанного на применении EUV. TSMC уже получила заказы от HiSilicon и MediaTek на выпуск разработанных ими модемов 5G и сейчас, как нетрудно предположить, конкурирует с Samsung за заказы Qualcomm.

Технология EUV, как поле битвы

TSMC недавно объявила о планах перехода к процессу 6нм на основе EUV. При этом начало рискового производства запланировано на 1q2020. Ожидается, что фаундри начнет коммерческой производство чипов по технологии 7нм с использованием процесса EUV в 2q2019.

Также стало известно о том, что TSMC получил заказы на выпуск чипов Snapdragon 865. Но если Samsung доведет свои показатели доходности с использованием EUV-процесса до удовлетворительного уровня, то Qualcomm может часть заказов перевести на производство Samsung из экономических соображений.

Samsung объявил о готовности своей первой технологической линии на базе EUV-литографии в октябре 2018 года, серийное производство на этой линии также уже началось. Кроме того, южнокорейский гигант недавно объявил, что завершил отработку технологии 5нм FinFET и готов к изготовлению сэмплов по заказам клиентов.

Новость о том, что Apple и Qualcomm прекратили судиться, означает, что iPhone 5G будут оснащаться модемами Qualcomm 5G. Что потребует их производства в еще большем, чем это ожидалось ранее, количестве. Intel, в свою очередь, сообщила о прекращении разработок чипсетов модемов 5G. Ранее ожидалось, что Intel будет одним из поставщиком модемов 5G со значительной долей рынка. Теперь число основных производителей сократилось до четырех: Qualcomm, Samsung, HiSilicon и MediTek. Возможно за рынок поборется также китайская госкомпания Unisoc, которая анонсировала собственный модем 5G.

Mediatek 5G модем
Anritzu показывает работу модема MediaTek 5G на выставке MWC2019

5G MediaTek

Поскольку в Apple обычно стараются придерживаться политики диверсификации базы поставщиков, Samsung, HiSilicon и MediTek потенциально могут также получить заказы на производство чипов Qualcomm. При этом, у HiSilicon возможно меньше шансов - мы знаем о ситуации, сложившейся в США вокруг Huawei, чьей "дочкой" является HiSilicon. С Samsung тоже не все гладко, эта компания может попросить передать ей часть объемов производства чипов серии А для iPhone, как условие поставки модемов 5G, но такой вариант вряд ли устроит американскую компанию. Остается MediaTek? И все же для меня выбор однозначен - если и брать будущий iPhone 5G, то только с модемом Qualcomm.

По материалам: digitimes.com.

Подробнее о модемах 5G.

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теги: микроэлектроника 5G пятое поколение модемы чипсеты производство

© Алексей Бойко, MForum.ru

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