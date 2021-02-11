Умный дом: Маруся научилась управлять устройствами умного дома Xiaomi

MForum.ru
11.02.2021,
11 февраля 2021 г. Пользователи Маруси теперь могут командовать умными устройствами Xiaomi. Голосовой помощник уже совместим с розетками, увлажнителями воздуха, светильниками, обогревателями* и другими устройствами Xiaomi, поддерживающими функцию голосового управления.
Благодаря сотрудничеству Mail.ru Group и Xiaomi пользователи приложения Маруси для iOS- и Android, а также умной колонки Капсула получили возможность управлять своими устройствами умного дома Xiaomi с помощью привычных голосовых команд.
Маруся совместима с умными приборами Xiaomi, которые поддерживают голосовое управление. Она умеет включать и выключать светильники, настраивать увлажнители воздуха и обогреватели, запускать робот-пылесос и многое другое.
«Мы постоянно работаем над усовершенствованием Маруси, в том числе и за счет таких партнерств, как с Xiaomi. Концепция умного дома становится все более популярной, а устройства с голосовым управлением – более доступными. Мы рады, что пользователи нашего голосового помощника и умной колонки получили новые возможности, а владельцы техники Xiaomi – больше выбора в управлении своими устройствами», – комментирует Михаил Петренко, директор по развитию бизнеса Умных устройств.
«Компания Xiaomi всегда была известна тем, что прислушивается к пожеланиям своих пользователей и фанов по всему миру. Вопрос о том, будут ли наши умные устройства совместимы с Марусей, начал звучать практически одновременно с анонсом этого голосового помощника. И мы благодарны друзьям из Mail.Ru Group за то, что нам в такие короткие сроки удалось осуществить мечты миллионов пользователей Xiaomi в России. Мы с нетерпением ждем отзывов наших фанов о том, насколько приятней стало пользоваться экосистемными продуктами Xiaomi после их подключения к Марусе», – отметил Юй Мань, глава Xiaomi в России и СНГ.
Ранее Маруся и Капсула стали совместимы с устройствами умного дома Yeelight, Rubetek, Perenio, EKF и другими.
С подробной информацией и актуальным списком совместимых устройств можно ознакомиться по ссылке
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теги: умный дом
© пресс-релиз компании,
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