IoT. Умный дом: 154 млн домов в Европе и Северной Америке станут умными к 2021 году

17.07.2017, MForum.ru

Умные дома и домашная автоматизация - это термины, используемые при описании широкого спектра решений для управления, мониторинга и автоматизации различных функций дома. Определение системы "умного дома" от Berg Insight подразумевает, что в качестве пользовательского интерфейса используется приложение для смартфона или веб-портал. Устройства, которые могут управляться только выключателями, таймерами, сенсорами и за счет удаленного управления, не вошли в рамки данного исследования. Системы "умного дома" можно сгруппировать по шести первичным категориям: управление энергосистемами и климатическими системами; системами безопасности и системами управления доступом; осветительными системами; окнами и системами водоснабжения; аудио-визуальными и развлекательными системами; а также системами телемедицины и помощи пожилым.

В Северной Америке зафиксирован серьезный рост рынка умных домов в 2016 году. Инсталлированная база систем умного дома в регионе выросла на 58%, достигнув 31.2 млн на конец года. Согласно оценкам, до 5.4 млн этих "умных домов" являются многофункциональными, тогда как 25,8 млн служат только для одной цели. Поскольку во многих домах действует больше, чем одна смарт-система, то суммарная инсталлированная база достигла 21.8 млн смарт-домов к концу 2016 года. Это соответствует 16.7% всех домохозяйств, что позволяет говорить о Северной Америке, как о самом передовом рынке смарт-домов в мире. Между 2016 и 2021, число домохозяйств, которые начали использовать системы "умного дома" продолжит рости со среднегодовыми темпами в 27%, что приведет к росту числа умных домов до 73,0 млн. Доходы рынка достигли US$9.9 млрд (E9.0 млрд) в 2016 году, что соответствует росту на 33% год к году. Как ожидается, рынок будет расти средними темпами в 22% в период с 2016 по 2021 годы и достигнет US$27,2 млрд (Е25,0 млрд) годового дохода на конец периода.

Европейский рынок систем "умного дома" все еще находится на ранней стадии развития и на несколько лет отстает от Северной Америки в терминах проникновения и рыночной зрелости. На конец 2016 года, на рынке было 10,9 млн систем "умного дома" в 28 странах ЕС и еще 2 странах, что соответствует росту с 6.1 млн умных домов на конец 2015 года. Около 1.4 млн таких систем были многофункциональными, тогда как 9.5 млн - "точечные" решениями. Это соответствует примерно 8.5 млн "умных домов" с учетом перекрытия, что позволяет оценить число всех домохозяйств с системами "умного дома" в регионе в 3.8%. Согласно прогнозам, число европейских домохозяйств, установивших системы "умного дома", продолжит рости со среднегодовыми темпами в 57% в ближайшие пять лет, что позволяет ожидать рост числа "умных домов" до 80.6 млн к 2021 году. Доходы рынка выросли на 69% до E2.7 млрд (US$3.0 млрд) в 2016 году. Прогнозируется рост рынка со среднегодовыми темпами в 49% в период с 2016 и 2021 года, что позволит достичь уровня в E20.1 млрд ($22.0 млрд) на конец периода прогноза.

"Точечное решение" в большинстве случаев клиенты приобретают при первом практическом знакомстве с системами умного дома. Если сравнивать "точечные решения" с многофункциональными, точечные обеспечивают 62% суммарных доходов рынка в Северной Америке и в Европе. Большинство успешных точечных решений на сегодня - это умные термостаты, охранные системы, "умные лампочки", сетевые камеры и многокомнатные аудио-системы. Эти продукты выпускают различные OEM, например, Pilips Lighting; Honeywell; Danfoss; Belkin; Chambelain; Kwikset и Assa Abloy. Также на рынке представлены такие новые участники, как: Nest, Ecobee, Somfy, Sonos, Canary, Proove, Netatmo, IKEA, D-Link. На рынке многофункциональных умных домов, представлены такие традицонные бренды в области автоматизации, как Crestron. Control4, Gira и Jung, которые сталкиваются с новыми конкурентами из смежных отраслей. Например, телекоммуникационные компании и провайдеры охранных услуг, такие как Vivint, ADT, Comcast и AT&T уже заявили о себе как о серьезных участниках рынка умных домов в Северной Америке. Основные участники рынка в Европе включают, в частности, eQ-3, Veirsure, RWE, Deutsche Telekom и Loxone.

Приложения для смартофонов на сегодня являются наиболее распространенным пользовательским интерфейсом для систем умного дома. В то же время пользователи не очень хотят запускать несколько отдельных приложений, чтобы иметь возможность управления своими подключенными устройствами. Вместо этого, они предпочли бы пользоваться кросс-платформенными решениями с поддержкой голосового управления, позволяющими подключать и управлять самыми различными устройствами и услугами. Услуга Alexa компании Amazon быстро набирает популярность, так же как и платформа HomeKit Apple, которая поддерживает работу цифрового ассистента Siri. Специалисты Google недавно запустили услугу Google Home на базе цифрового ассистента. Microsoft обещает продвигать сервис Cortana, как платформу для управления подключенными устройствами и услугами. Существует еще много участников рынка, которые находятся в процессе подготовки к запуску систем "умной колонки".

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