Пресс-релизы: МТС построила первую в Черноземье сеть NB-IoT для интернета вещей

MForum.ru

Пресс-релизы: МТС построила первую в Черноземье сеть NB-IoT для интернета вещей

04.10.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

3 октября 2018 года. Воронеж, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщает о завершении строительства первой на территории Черноземья сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе NB-IoT (Narrow Band IoT).

Сеть NB-IoT развернута в Белгороде, Воронеже, Курске, Липецке, Тамбове, а также более чем в 20-ти районных центрах: в том числе, в городах Губкин, Новый и Старый Оскол, Борисоглебск, Россошь, Нововоронеж, Чаплыгин, Железногорск и других. Кроме того, в Воронеже началось тестирование сети NB-IoT.

Решения на базе NB-IoT востребованы в таких сферах, как транспорт, энергетика, агробизнес, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, умный дом, системы мониторинга и управления «умного города», безопасность объектов. Новая инфраструктура призвана обеспечить быстрое, экономически эффективное и безопасное подключение, а также интеграцию, управление и обслуживание любых устройств - датчиков, сенсоров и счетчиков.

Появление сети NB-IoT в регионе в перспективе поможет бизнесу и государственным структурам существенно снизить затраты на внедрение IoT-решений и умных устройств: по сравнению с существующими стандартами для M2M сеть нового стандарта обладает увеличенной емкостью сети, высокой радиочувствительностью, долгим сроком службы и низкой стоимостью радиомодулей. Пользователи смогут подключать к базовой станции десятки тысяч устройств, способных работать в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без подзарядки.

«Мы видим большой потенциал в развитии технологий на базе интернета вещей в регионе. Здесь активно развивается сельское хозяйство, промышленность, городская инфраструктура – отрасли, в которых востребованы умные устройства и IoT-сервисы. Распространение решений на основе интернета вещей уже изменило наши представления о бизнес-процессах – организации, которые их внедряют, имеют весомое конкурентное преимущество. Сервисы на базе NB-IoT в перспективе позволят существенно оптимизировать затраты бизнеса и государственных структур на внедрение интернета вещей. Совсем скоро предприниматели Черноземья смогут в полной мере воспользоваться услугами на основе NB-IoT, и первыми оценить их эффективность на практике», — отметил директор воронежского филиала МТС Владимир Байгушев.

Строительство и тестирование сети нового стандарта в Черноземье — часть большой федеральной программы, в рамках которой до конца 2018 года МТС обеспечит сплошное покрытие NB-IoT во всех городах-миллионниках и в ряде крупных городов России, а также предоставит IoT-сервисы для работы с умными устройствами. Сеть NB-IoT развернута на базе решений Nokia, Ericsson, Huawei, Samsung и Cisco.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ

теги: NB-IoT МТС

+ +

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru

03.10. [Новости компаний] Телеком: На сети Sprint используется mMIMO решение Samsung / MForum.ru

02.10. [Новости компаний] Телеком: Ericsson и Telstra заявили об успешном подключении устройства Cat-NB (NB-IoT), удаленного от базовой станции на 100 км / MForum.ru

30.09. [Новости компаний] Телеком: Летающие сети связи, LTE и не только, встают на крыло / MForum.ru

27.09. [Новости компаний] Телеком: Технология NB-IoT становится все популярнее в мире / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 00:05 Coss Terri Тема: Можно ли найти украденный или утерянный телефон по IMEI-номеру (кроме iPhone)? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 65 66 67 68 69)
врятли они вообще будут его искать.. вот если попасть на чем то, тогда да, могут проверить и телефон.. и повесить еще и его
Сегодня 00:01 Coss Terri Тема: Пришло SMS о крупном выигрыше. Можно ли верить?
нет конечно
Сегодня 00:01 Coss Terri Тема: Мобильный телефон упал в воду. Что делать? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 26 27 28 29 30)
если вообще сильно упал... выкинуть... если не очень сильно..и сразу вытащили -в рис... рис вытянет влагу.. Феном не сушить!
Вчера 13:41 ABloud Тема: Кто где в 5G. Обновляемая публикация (31.12.2018)
Samsung Electronics Americs и Samsung Austin Semiconductor (SAS) работают с AT&T с тем, чтобы создать в США производственную зону, опирающееся на технологии 5G. Подразделения Samsung обеспечат ...
Вчера 13:25 ABloud Тема: Massive MIMO (19.01.2017)
Хотя мир озабочен темой запусков сетей 5G, развитие технологий сетей 4G/LTE также не стоит на месте. В частности, Samsung Electronics в сентябре похвастался, что решение mMIMO 64T64R внедрено на ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

04.10. [Новинки] Анонсы: LG V40 ThinQ с тремя тыловыми камерами представлен официально / MForum.ru

04.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Nokia 7.1 / MForum.ru

03.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон ASUS ROG Phone появится в России / MForum.ru

03.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Band 3e / MForum.ru

02.10. [Новинки] Тесты: Yola12 - бюджетное решение проблемы проведения интернета в офис или на дачу / MForum.ru

02.10. [Новинки] Слухи: Тизер Lenovo Z5 Pro показал 4 камеры на задней панели / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M5 lite с цифровым пером представлен официально / MForum.ru

01.10. [Новинки] Слухи: Oppo K1 со Snapdragon 660 замечен в Geekbench / MForum.ru

28.09. [Новинки] Анонсы: Realme C1 дебютирует со Snapdragon 450, емкой батареей и ценой до $100 / MForum.ru

27.09. [Новинки]  Анонсы: Qin AI Phone — AI-фичефон от Xiaomi за 369 юаней / MForum.ru

26.09. [Новинки] Анонсы: Vkworld K1 с тройной тыловой камерой оценен в $159,99 / MForum.ru

26.09. [Новинки] Слухи: Honor 8C будет представлен 11 октября / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Huawei начала прием предзаказов на Mate 20 lite / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V11 со встроенным в экран сканером отпечатка пальца приходит в Россию / MForum.ru

24.09. [Новинки] Слухи: Huawei Y9 (2019) замечен в TENAA / MForum.ru

21.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XZ3 пришел в Россию / MForum.ru

20.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 8 Youth Edition – середнячок для молодежи / MForum.ru

20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu V8 – недорогой смартфон со сдвоенной камерой / MForum.ru

20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu X8 – еще один смартфон со Snapdragon 710 и узкими рамками / MForum.ru

20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu 16X со Snapdragon 710 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: