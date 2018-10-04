Пресс-релизы: МТС построила первую в Черноземье сеть NB-IoT для интернета вещей

MForum.ru
04.10.2018,
3 октября 2018 года. Воронеж, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщает о завершении строительства первой на территории Черноземья сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе NB-IoT (Narrow Band IoT).
Сеть NB-IoT развернута в Белгороде, Воронеже, Курске, Липецке, Тамбове, а также более чем в 20-ти районных центрах: в том числе, в городах Губкин, Новый и Старый Оскол, Борисоглебск, Россошь, Нововоронеж, Чаплыгин, Железногорск и других. Кроме того, в Воронеже началось тестирование сети NB-IoT.
Решения на базе NB-IoT востребованы в таких сферах, как транспорт, энергетика, агробизнес, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, умный дом, системы мониторинга и управления «умного города», безопасность объектов. Новая инфраструктура призвана обеспечить быстрое, экономически эффективное и безопасное подключение, а также интеграцию, управление и обслуживание любых устройств - датчиков, сенсоров и счетчиков.
Появление сети NB-IoT в регионе в перспективе поможет бизнесу и государственным структурам существенно снизить затраты на внедрение IoT-решений и умных устройств: по сравнению с существующими стандартами для M2M сеть нового стандарта обладает увеличенной емкостью сети, высокой радиочувствительностью, долгим сроком службы и низкой стоимостью радиомодулей. Пользователи смогут подключать к базовой станции десятки тысяч устройств, способных работать в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без подзарядки.
«Мы видим большой потенциал в развитии технологий на базе интернета вещей в регионе. Здесь активно развивается сельское хозяйство, промышленность, городская инфраструктура – отрасли, в которых востребованы умные устройства и IoT-сервисы. Распространение решений на основе интернета вещей уже изменило наши представления о бизнес-процессах – организации, которые их внедряют, имеют весомое конкурентное преимущество. Сервисы на базе NB-IoT в перспективе позволят существенно оптимизировать затраты бизнеса и государственных структур на внедрение интернета вещей. Совсем скоро предприниматели Черноземья смогут в полной мере воспользоваться услугами на основе NB-IoT, и первыми оценить их эффективность на практике», — отметил директор воронежского филиала МТС Владимир Байгушев.
Строительство и тестирование сети нового стандарта в Черноземье — часть большой федеральной программы, в рамках которой до конца 2018 года МТС обеспечит сплошное покрытие NB-IoT во всех городах-миллионниках и в ряде крупных городов России, а также предоставит IoT-сервисы для работы с умными устройствами. Сеть NB-IoT развернута на базе решений Nokia, Ericsson, Huawei, Samsung и Cisco.
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теги: NB-IoT МТС
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