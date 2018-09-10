Пресс-релизы: МТС построила первую в России федеральную сеть NB-IoT для интернета вещей

MForum.ru
10.09.2018,
10 сентября 2018 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет о готовности собственной инфраструктуры к запуску первой в России федеральной сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT).
Успешные запуски сети NB-IoT уже состоялись в 20 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Ставрополь, Невинномыск, Ростов-на-Дону, Омск, Тверь, Альметьевск, Арск, Томск, Нижний-Новгород, Сургут, Владивосток. До конца 2018 года МТС обеспечит сплошное покрытие NB-IoT во всех городах-миллионниках и в ряде крупных городов России, а также предоставит сервисы для работы с умными устройствами.
Решения на базе NB-IoT востребованы в таких сферах, как транспорт, энергетика, добывающая и обрабатывающая промышленность, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, умный дом, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов. Сеть NB-IoT поддерживается большинством базовых станций МТС в стандарте LTE и развернута на базе решений Nokia, Ericsson, Huawei, Samsung и Cisco. Новая инфраструктура обеспечит быстрое, экономически эффективное и безопасное подключение, а также интеграцию, управление и обслуживание любых устройств – датчиков, сенсоров и счетчиков.
«Российский рынок IoT переходит в новую фазу: перспективные технологии, которые недавно тестировались, сегодня становятся готовыми коммерческими решениями. Запуск сети NB-IoT переводит наши пилотные IoT-проекты в статус индустриальных продуктов, широко востребованных бизнесом для различных сценариев использования в различных отраслях, — отметил вице-президент по продажам и обслуживанию МТС Кирилл Дмитриев. — Благодаря ковровому покрытию сети NB-IoT и накопленным технологическим компетенциям, МТС имеет все необходимое, чтобы стать одним из крупнейших поставщиков коммерческих продуктов и услуг интернета вещей в России».
Появление федеральной сети NB-IoT существенно снизит затраты при внедрении IoT-решений благодаря таким преимуществам новой технологии над существующими стандартами для M2M как увеличенная емкость сети, высокая радиочувствительность, долгий срок службы и низкая стоимость радиомодулей. Пользователи смогут подключать к базовой станции десятки тысяч устройств, способных работать в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без подзарядки.
Группа МТС на рынке IoT
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теги: IoT, NB-IoT
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